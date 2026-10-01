Восстановление доверия и повышение эффективности

Работа на благо каждого

Общие дебаты, которые также называют неделей высокого уровня (high-level week), – одно из центральных событий ежегодных сессий Генеральной Ассамблеи ООН, когда в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке собираются лидеры и высокопоставленные представители всех стран-членов. В этом году прения проходили с 22 по 29 сентября.

Сами дебаты – выступления глав делегаций с трибуны ООН, а также многочисленные сайд-ивенты – от больших тематических форумов до двусторонних переговоров участников, проходящие в рамках недели высокого уровня, дают возможность обсудить актуальные глобальные вызовы и проблемы. В фокусе внимания – вопросы поддержания мира и безопасности, изменение климата, угроза новых пандемий, ответственное использование новых технологий, гуманитарные кризисы, защита прав человека, ядерное разоружение, выполнение Целей устойчивого развития.

Нынешняя 81-я сессия проходит не только на фоне продолжающейся неста­бильности в международных отношениях, но и в условиях изменений в самой ООН, что также влияет на повестку дня. Речь не только о смене руководства, хотя это тоже знаковая веха: возглавлявший организацию 10 лет подряд Антониу Гутерриш­ в конце года оставит пост Генерального секретаря. Сейчас продолжается выбор его преемника, который должен вступить в должность 1 января 2027-го.

Еще один важный момент – процесс реформирования ООН и ее ключевого органа – Совета Безопасности, направленный на преодоление институционального кризиса, повышение эффективности Организации и расширение представительства развивающихся стран. Об этом, в частности, говорил и Антониу­ Гутерриш­ в своем выступ­лении на откры­тии общих дебатов.

Он подчеркнул: необходимо реформировать Совет Безопасности, чтобы он отражал современный мир, обладая легитимностью и эффективностью, которых требуют современные вызовы.

«Совет Безопасности был создан пос­ле Второй мировой войны. Но с тех пор мир коренным образом изменился, и эти изменения не нашли отражения в составе Совбеза. Самый поразительный пример – Африка. Когда была создана ООН, большая часть Африки все еще находилась под колониальным правлением. Сегодня Африка по-прежнему не имеет постоянного представительства в Совете. Положение, при котором в Совете Безопасности XXI века отсутствует постоянное представительство Африки, несправедливо и не имеет оправдания», – заявил Антониу Гутерриш­.

Выступая перед мировыми лидерами, Генсек ООН обратил особое внимание на то, что в условиях комплексных и взаимосвязанных современных вызовов работа Организации Объединенных Наций и ее Устав особенно важны, ибо власть требует правил.

«Устав создал Организацию, основанную на трех опорах – мир, развитие и права человека. Это не конкурирующие повестки, а единая реальность: нет мира без развития, нет развития без мира и нет ни мира, ни развития без прав человека, – подчеркнул он. – Пакт во имя будущего и инициатива «ООН-80» призваны сделать Организацию более оперативной, эффективной, слаженной и прозрачной, в большей степени ориентированной на результат, более рачительной в использовании ресурсов­ и шире представленной там, где она нужна людям. Миру нужна ООН, которая будет достаточно сильной для того, чтобы видеть мир таким, каков он есть, и достаточно настойчивой для того, чтобы строить мир таким, каким он должен быть».

Председатель 81-й сессии ГА ООН Халилур Рахман, открывая общеполитические дебаты в Нью-Йорке, также подчеркнул: создание глобальной Организации открыло эпоху в международных отношениях, в которой государства стараются решать проблемы путем переговоров, понимая, что альтернатива – это оружие и бомбы. Сегодня ООН объединяет 193 страны и продолжает выполнять свою миссию.

«Несмотря ни на что, Организация Объединенных Наций выстояла. Не потому, что она совершенна, а потому, что она незаменима, и потому, что альтернативу­ ей просто невозможно представить», – подчеркнул Халилур Рахман.

В целом вопросы повышения эффективности ООН будут одними из ключевых в рамках 81-й сессии Генассамблеи,­ тема которой сформулирована как «Восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединенных Наций, работающая на благо каждого».

Видение Казахстана

По данным ГА ООН, в этом году в общих дебатах приняли участие более 70 глав государств, 45 руководителей правительств, 50 министров, 11 вице-президентов и один наследный принц.

Для Казахстана неделя высокого уровня – важная площадка для продвижения национальных и региональных инициа­тив, укрепления двусторонних контактов и выработки совместных решений по актуальным вопросам глобальной и региональной повесток. Делегацию Казахстана на мероприятии этого года возглавил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Выступая с трибуны ООН, глава внешнеполитического ведомства представил видение Казахстана по ключевым вопросам международной повестки и обозначил приоритеты страны в сфере политического и устойчивого развития.

Он подтвердил, что Казахстан остается твердо привержен целям и принципам Устава ООН, эффективному многостороннему сотрудничеству и готов продолжать конструктивное взаи­модействие со всеми государствами – членами Организации в интересах­ мира, безопасности и устойчивого развития. Для нашей страны, заявил Мухтар Тлеу­берди, многосторонность выступает ключевым инструментом укрепления доверия, поиска общих решений и дости­жения конкретных результатов для наших граж­дан и будущих поколений, а также важной составляющей долгосроч­ной политической трансформации.

Глава МИД РК также озвучил позицию государства по вопросам повышения эффективности деятельности ООН и реформирования ее институтов.

«Президент Касым-Жомарт Токаев­ неоднократно подчеркивал незаменимую роль ООН как единой универсальной платформы, обладающей уникальной способностью объединять государства­ для решения стоящих перед нами проблем­. Но для реализации своего потенциала ООН должна быть способна действовать, адаптироваться и добиваться результатов. Мы в полной мере поддерживаем инициативу «ООН-80». Но ​успех реформы должен измеряться не тем, что сокращено или реорганизовано, а тем, предотвращает ли Организация Объединенных Наций конфликты эффективнее, быстрее ли реагирует на кризисы и добивается ли лучших результатов для всех государств-членов», – сказал Мухтар Тлеуберди.

Центральное место в данном обновлении занимает реформа Совета Безопас­ности. Как подчеркнул глава МИД РК, более широкое представительство в нем Азии, Африки и Латинской Америки, а также более весомый голос развиваю­щихся стран и средних держав – это моральный императив.

«Справедливое географическое представительство должно применяться во всей системе ООН как условие легитимности­ и доверия», – заявил представитель Казахстана.

Он также подтвердил последовательную позицию Казахстана в пользу ядерного­ разоружения и возобновления диалога между ядерными державами. Отметил инициативу страны по укреп­лению Конвенции о биологическом оружии посредством создания Международного агентства по биологической безопасности.

Говоря о дальнейшем развитии страны, министр подчеркнул взаимосвязь политической модернизации, устойчивого развития и ответственного отношения к природе. Казахстан намерен и далее продвигать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды, борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия и укреп­ления водной безопасности.

В этом контексте Мухтар Тлеуберди обратил внимание на итоги состоявшегося в Астане в этом году Регионального экологического саммита, инициативу Президента Казахстана об учреждении Международного дня озеленения планеты 22 апреля, а также общенациональную инициативу «Таза Қазақстан», направленную на формирование культуры экологической ответственности, гражданской вовлеченности и бережного отношения к общественному благу.

Важный акцент был сделан на воп­росах водной, продовольственной и энергетической безопасности как ключевых факторах устойчивого развития, климатической устойчивости и мира. В этой связи была представлена инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, призванной содействовать формированию более целостной и эффективной системы международного управления водными ресурсами.

На полях общих дебатов также состоя­лась встреча главы МИД РК с Генсеком ООН. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и приоритетные направления взаимодействия в рамках 81-й сессии ГА ООН.

Мухтар Тлеуберди от имени Казахстана подтвердил поддержку усилий Генерального секретаря по повышению эффективности деятельности Организации. В этом контексте особое внимание уделено деятельности Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы как ключевой площадки регио­нального измерения многостороннего сотрудничества.

Со своей стороны Генеральный секре­тарь Антониу Гутерриш особо отметил возрастающую роль Казахстана в формирующемся многополярном мире, назвав нашу страну «строителем мостов» и подчеркнув ее способность поддерживать конструктивные отношения с ключевыми международными партнерами.

В Нью-Йорке глава МИД РК также провел множество двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств государств – членов ООН, руководителями международных организаций и представителями зарубежного бизнеса.

Мухтар Тлеуберди принял участие и в ряде многосторонних мероприятий. В их числе: министерская встреча, посвященная перспективам развития ООН и ее адаптации к современным глобальным вызовам; встреча глав внешнеполитичес­ких ведомств государств – основателей Глобальной инициативы по укреплению политической приверженности международному гуманитарному праву­ (МГП); рабочая встреча министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопаснос­ти (ОДКБ); ежегодная Координационная­ встреча государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС); неформальное заседание Совета министров­ иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметим также, что визит казахстанской делегации в Нью-Йорк ознаменовался расширением дипломатических связей нашей страны. По данным МИД РК, в рамках встреч на полях 81-й сессии ГА ООН были подписаны документы об установлении дипломатических отношений Казахстана с ЦентральноАфриканской Республикой, Демократической Республикой Тимор-Лешти и Республикой Малави.

Кроме того, достигнуты договореннос­ти об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов РК с Республикой Бенин и Непалом.

ЦУР, климат, пандемии, ядерное разоружение

Как уже отмечалось, программа недели высокого уровня ГА ООН, помимо общих дебатов, традиционно включает в себя большое количество саммитов и встреч высокого уровня по приоритетным для Организации темам.

Так, в этом году еще накануне старта общих дебатов в зале Генеральной Ассамблеи прошел ежегодный обзор исполнения Целей в области устойчивого развития. В 2015-м государства мира договорились к 2030-му добиться прогресса по 17 направлениям – от ликвидации крайней нищеты и голода до обеспечения доступа к образованию, чистой воде и энергии.

За последние 10 лет мир добился определенных результатов в данных направлениях, но процесс идет слишком медленно: по данным обзора исполнения ЦУР на 2026 год, лишь по трети целей (задач), по которым есть данные, наблюдается прогресс, а в 15% ситуация даже ухудшилась по сравнению с 2015-м. Причины отставания: множащие­ся конфликты, климатические потрясения, пандемия, замедление экономичес­кого роста, рост долговой нагрузки и рекордное сокращение официальной помощи в области развития. Все это, как отмечают специалисты, непропорционально ударяет по наиболее уязвимым странам и группам населения.

Для того чтобы достичь максимального прогресса к 2030 году, Антониу Гутерриш призвал сосредоточиться на таких прио­ритетах, как борьба с неравенством, защита окружающей среды, обеспечение надлежащего финансирования устойчивого развития, реформирование международной финансовой системы, более эффективное использование имеющихся инструментов развития. Отдельно он подчеркнул большую роль укрепления международной кооперации и важность активизации усилий по установлению мира как основы устойчивого развития.

Также в Нью-Йорке прошла созванная Генеральным секретарем ООН специальная встреча высокого уровня по мерам, связанным с изменением климата и справедливым переходом.

В ООН признают: климатический кризис вступил в новую фазу, и временное превышение порога потепления в 1,5 градуса становится неизбежным. Даже при полной реализации нацио­нальных климатических планов мир движется к потеплению более чем на 2 градуса. Поэтому разговор теперь идет одновременно о резком сокращении выбросов и о том, как защитить людей от последствий уже происходящих изменений.

Антониу Гутерриш призвал страны активизировать усилия по увеличению мощностей возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности и электрификации экономики, резкому сокращению выбросов метана, сохранению лесов и другим мерам. При этом он подчеркнул, что страны, входящие в G20, на долю которых приходится 80% глобальных выбросов, должны взять на себя ведущую роль в этих процессах.

Отдельно он подчеркнул важность надлежащего финансирования необходимых преобразований, заявив, что финансовая система должна начать поощрять климатические действия.

«Это означает мобилизацию не менее 300 миллиардов долларов в год для развивающихся государств при ведущей роли развитых стран, увеличение климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов в год к 2035 году», – отметил Генсек ООН. Он также призвал утроить финансирование мер по адаптации к климатическим изменениям.

Еще одна важная тема, вынесенная на повестку дня 81-й сессии ГА ООН, – готовность мира к пандемиям. Этому вопросу было посвящено отдельное совещание высокого уровня.

Ситуация с COVID-19 показала, как быстро локальная вспышка заболевания может превратиться в глобальный кризис, насколько неравномерно страны получают доступ к вакцинам, лекарствам и другим жизненно важным ресурсам. При этом один из главных уроков пандемии таков: в современном взаимосвязанном мире ни одна страна не способна защитить себя от угрозы в одиночку, поэтому международная система противодействия пандемиям должна строиться на принципах справедливости, солидарности и совместной работы.

Как подчеркивалось на мероприятии, серьезной проблемой остается цикличность внимания к такого рода угрозам: на смену активным действиям быстро приходит самоуспокоенность. Участники совещания высокого уровня выразили уверенность в том, что предотвращение пандемий, обеспечение пандемической готовности и реагирования должно оставаться одним из центральных политических приоритетов не только в периоды кризисов, но и в межкризисные годы. По их мнению, для защиты мира от будущих таких потрясений потребуются твердое политическое лидерство, международное сотрудничество и долгосрочное финансирование.

Завершило серию крупных встреч заседание, посвященное Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Ядерное разоружение было одной из первых задач созданной после Второй мировой войны Организации Объединенных Наций: именно этой теме была посвящена первая резолюция Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Сегодня, 80 лет спустя, проблема по-прежнему остается актуальной. Ядерное оружие не только не исчезло – риск его применения вновь оказался в центре международной повестки.

«Спустя 81 год после Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие продолжает отбрасывать тень на человечество. И эта тень становится все темнее. Ядерные арсеналы расширяются и модернизируются. Бряцание ядерным оружием становится все громче. Технологические достижения повышают вероятность ошибки и неверного расчета. И именно тогда, когда они особенно необходимы, созданные на протяжении десятилетий механизмы защиты, призванные сдерживать эти опасности, начинают разрушаться», – сказал Генсек ООН, выступая на заседании.

В частности, он напомнил, что в этом году истек срок действия Договора СНВ-III, и призвал США и Россию провести переговоры о создании нового соглашения, которое придет на смену этому документу. Антониу Гутерриш также подчеркнул: все ядерные державы должны снизить роль ядерного оружия в своей политике безопасности и осуществлять меры по укреплению доверия, обеспечивающие прозрачность.

Эту мысль поддержал председатель 81-й сессии ГА ООН Халилур Рахман. Впервые со времени окончания холодной войны ожидается, что глобальный запас ядерного оружия вновь начнет расти, отметил он. Сочетание множащихся конфликтов, ослабления механизмов контроля над вооружениями и возобновившейся опоры на ядерное оружие создает опасный момент для международного мира и безопасности.

При этом он призвал срочно и решительно изменить курс и приложить усилия к возобновлению диалога и установлению предохранительных механизмов, укреплению многосторонней архитектуры, а также сокращению и ликвидации ядерных арсеналов.

В целом обширная программа недели высокого уровня стала отражением пула приоритетных тем 81-й сессии ГА ООН. Прошедшие в ее рамках дебаты станут ориентиром для дальнейшей работы.