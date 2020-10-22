Экономика
Восстановление экономики в постпандемический период обсудили в Правительстве РК
На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы восстановления экономики Казахстана в постпандемический период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

С докладами о перспективах международных финансовых институтов и инвестиционного сообщества в РК выступили аккредитованные в Казахстане послы США У. Мозер, Великобритании – М. Гиффорд, Канады – Н. Бруссо, Европейского Союза – Свен-Олов Карлссон, директор Евразийского подразделения ОЭСР У. Томпсон, директор представительства ЕБРР в РК А. Прейманис, председатель концерна "Шелл" в Казахстане О. Лазар, а также представители компаний EY и Deloitte.

С комментариями об инвестиционной политике РК и принимаемых антикризисных мерах выступил министр национальной экономики Р. Даленов.

"Принятые Правительством антикризисные меры позволили сгладить экономический спад вследствие пандемии – сохранена положительная динамика в реальном секторе экономики, в частности, строительстве (10,5%), сельском хозяйстве (5%) и обрабатывающей промышленности (3,3%)", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что ведущие международные финансовые институты, включая Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Международный валютный фонд, а также рейтинговые агентства Moody’s, Fitch, and Standard&Poor’s подтвердили позитивные прогнозы развития экономики РК.

Премьер-министр отметил, что в целях обеспечения дальнейшего роста экономики и формирования заделов для ее качественного и устойчивого развития в условиях новой постпандемической реальности разработан Стратегический план развития Казахстана до 2025 года. При этом Правительством будет реализована новая концепция привлечения иностранного капитала.

"Одним из принципов этой работы станет таргетированный подход к инвесторам на каждой стадии подготовки и реализации проектов", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что будут подписаны специальные инвестиционные соглашения, которые обеспечат дифференцированные "пакеты" поддержки для каждого стратегического инвестора.

"Привлечение инвестиций является ключевым аспектом нашей новой экономической модели. Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций по дальнейшему укреплению международной позиции Казахстана как надежного и предсказуемого инвестиционного направления", – резюмировал А. Мамин.

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