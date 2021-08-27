Восставший из небытия

Летом 2018 года Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, и областным центром стал Туркестан. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тогда отметил, что это священный регион, где захоронены многие ханы, султаны, бии. В свое время рассматривался вопрос переноса столицы и сюда, но тогда здесь для этого не было условий.Как только было заявлено, что в перспективе Туркестан станет рассматриваться как центр тюркского мира, был разработан генеральный план развития города – начиная с 2018 года. Первый этап его реализации намечен на 2025 год, второй рассчитан до 2035-го, третий – до 2050 года.– Последние исследования этой территории говорят о том, что городская цивилизация зародилась здесь во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, – говорит археолог Ерлан Казизов. – Непосредственное доказательство – городище Культобе, которое потом называлось Яссы, а сейчас – Туркестан. Раскопки показывают, какая здесь была мощная городская культура. Найден целый квартал керамистов, а самое яркое открытие – крестообразный храм, который датируется вторым веком.В моем понимании находящийся в центре города древний Культобе станет эталонным памятником не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Теперь стоит задача раскопать его по-умному, реставрировать и музеефицировать. Археологи здесь трудятся не для того, чтобы положить на стол отчеты, здесь идет поэтапная работа: раскопки, исследования, реставрация, музеефикация, привлечение туристов.Туркестан действительно становится центром притяжения мировых турпотоков. Сегодня путешественники ставят его в один ряд с такими древними городами, как Самарканд, Бухара и Хива. И в первую очередь все идут в музей Ахмета Яссауи, входящий в объединенный государственный заповедник «Азрет Султан».Сегодня в области насчитывается 1 663 памятника истории и культуры, 57 туристических маршрутов – экологических, историко-культурных и других направлений, а сам город застраивается уникальными объектами. Аналогов некоторым из них в Казахстане вообще нет.На 670 га земли будет построена практически новая часть города. Согласно генплану, на месте зданий, расположенных возле мавзолея Ахмета Яссауи, появится духовно-культурный центр, его площадь составит больше 90 га, на которых возведут 11 объектов. На большой территории, порядка 20 га, строится восточный рынок. Далее здесь будет построен музей Ходжи Ахмета Яссауи, которому, собственно, Владимир Тюлькин и посвятил свой фильм.Как и всякий святой, он создал о себе особую биографию – житие Ахмета Яссауи.«Родился я в городе Сайрам в 1041 году. Когда мне исполнился год, меня посетили аруахи. Когда исполнилось два, пришли пророки. В три года явились 40 святых. В пять лет я встал на путь шариата, принял религию, соблюдал уразу беспрекословно. И днем, и ночью читал молитвы с наслаждением. В шесть лет я отдалился от людей. В небесах я получал уроки у ангела. Благодаря этому я избавился от пороков».– Есть сведения, что он рано остался сиротой, – говорит писатель, автор повести «Просветление Ахмеда Яссави» Аслан Жаксылыков. – Сначала скончалась мать, в возрасте семи лет потерял отца, и старшая сестра Гульшахназар перевезла его в город Яссы (Туркестан), заложенный во II веке до нашей эры как форпост, охраняющий Великий шелковый путь.«В 11 лет я произнес слово «Аллах», и божья милость удалила из меня гордыню, – продолжает Ахмет Яссауи. – В 12 лет познал я тайны все земные. Тщеславие, злоба, зависть вне меня под пеплом и поныне. В молитвах год провел и стал подобен праху. В 15 лет ко мне слетели девы-гурии с небес, сложили руки и, приглашая в рай, мне поклонились. Семи лет от роду я приветствовал Арыстан-баба».По легенде его духовный учитель, религиозный мистик Арыстан-баб всю жизнь искал Ахмета Яссауи. Поиски начались с того момента, когда пророк Мухаммед, почувствовав приближение смерти, вызвал дочь и зятя, чтобы передать им свое послание-аманат (косточку хурмы) великому святому по имени Ахмет, который появится на земле через 400 лет.Арыстан-баб, 40 лет странствуя по востоку, пришел наконец в город Яссы, где увидел мальчика, которого выделил из толпы. Упав на колени перед малышом, вложил ему в рот ту самую косточку хурмы, а далее стал обучать его. Через год наставник скончался, и Ахмету Яссауи встретился другой суфийский шейх – Юсуф Хамадани, у которого он учился еще 10 лет.Когда ему исполнилось 18, отправился в долгое путешествие по странам Востока. Вернувшись в Яссы, стал имамом. Начало XII века стало для этого города, куда переместился центр региона, временем расцвета. Он разрастается, караваны, идущие по Великому шелковому пути, останавливаются именно здесь. Слава о Яссы распространяется по всему мусульманскому миру, и скоро его нарекли второй Меккой, потому что ислам пустил здесь крепкие корни.– Арабский язык сметал на своем пути все лексические карты мира, и житель пыльного, знойного Яссы Ахмет Яссауи породил здесь новую веру – степной ислам, после чего народ воспринял его как историческую личность, – отмечает культуролог Мурат Ауэзов.«В 16 аруахи меня благословили, осчастливили, назвав меня светлым и чистым. Окружив меня, они меня ласкали и называли наследником, – писал он о себе. – В 18 испил нектар со святыней, читал молитвы и заклинания проникновенные. В 19 лет 70 писем стали понятными. Пришло время, слава Аллаху, стал работу избранных исполнять. О, Ходжа Яссауи, исполнилось тебе 21. Что будешь ты делать теперь? У тебя грехи с гору».По преданию, у Ахмета Яссауи были жена и дети.«В 28 я влюбился до беспамятства. Потерял покой и сон, пребывал в муках любви. В 29 стал я страдать, знак неизбывной беды у меня на челе. В 30 я горел, как пламя, собрались духи, истязали меня, сказав, что я пресытился жизнью земной. В 42, став учеником, встал на путь, обратил желания и стремления к Всевышнему. В 43 я стал искать светлейшего, страдая, плакал, рыдая, обливался слезами. Бродил по пустыне, сделался несчастным. В 45 я обратился за помощью к тебе, пришел в себя, хотя и допустил ошибок много».Ходжа Ахмет Яссауи был не только религиозным деятелем, но и замечательным поэтом, философом. В росте популярности Яссауи как духовного наставника и проповедника огромную роль сыграли духовные стихотворные сборники «Диван-и Хикмет», написанные им на тюркском языке.«В садах Всевышнего хочу быть соловьем, который на рассвете поет печальную песню свою. В те часы хочу увидеть лучезарный облик моего Аллаха…Пусть питается сердце любовью, надеждой и счастьем укроется тело. Силой любви хочу возвыситься и птицей опуститься на веточку сознания. Пока не отведаешь нектара любви, пока не наденешь одежды влюбленных, пока не соберешь в единое веру и поклонение, не сможешь увидеть божественный лик Создателя».– В своих хикметах-поэмах, а их 145, он честно описал свои страдания, – говорит Аслан Жаксылыков. – Они были понятны мне, через них я увидел в нем такого же человека, как я сам. Его честность трогательна. Я прочитал: «Я в невежестве тверд, злоязычен, лукав. Недоступен мне смысл, я быть жертвой хочу, но я грешен и слаб. Мне некуда деться, не испил я вина под названием любовь. Не покинул я семьи, не оставил я кров. С самим чертом в грехе состязаюсь я вновь. В судный день, я уверен, мне будет несладко. Я стал дервиш, я не смог жар любви превозмочь и летел на огонь, чтоб сгореть без остатка». И увидел душу человека, который жил иначе, чем мы. И видимо, очень многого достиг. Дух его стал очень стойким, волевым, сильным. Когда встречаешься с такими людьми, от них не то что бьет искрой – молнией.О силе духа этого человека говорит следующее. Когда в Яссы-Туркестане выдалась засуха, люди в отчаянии бросились к святому Яссауи: «Урожай гибнет. Помоги!» И он отправил своего сына Ибрагима к горе Каратау. Сказал, что навстречу ему выйдет его ученик, который покажет ему, на каком из склонов течет родник Катырбулак. Так и вышло. Ученик дал Ибрагиму палку, по бороздкам, которые оставляла она на земле, последовала вода.По легенде люди земли Сюр, увидев усталого Ибрагима спящим у воды, подумали, что он завладел ею и убили его. Голову сложили в мешок и, придя к Яссауи, сказали, что принесли ему спелую дыню. Тот, даже не посмотрев на мешок, ответил, что дыня еще не поспела, ее рано сорвали. Когда жена закричала «Это же голова нашего сына! Почему же ты молчишь?», Яссауи снял головной убор – голова его исходила паром. Это была цена неимоверной выдержки, проявленной им перед глупыми людьми.«Прежней щедрости в народе нашем нет, – писал он. – Отвергает бог дервишей. Для народа время страшных бед. О, люди! Тот, кто был ученым мужем, знатоком, стал насильником, льстецом и дураком. Для дервиша правдолюбец стал врагом. Посмотрите! Это гибнет свет. О, люди!»Сегодня «Диван-и Хикмет» Ахмета Яссауи – общее наследие тюркоязычных народов, которое, передаваясь из уст в уста, продолжает призывать народ к честности, справедливости, доброжелательности и терпению.«Путь мой был очень тернист и труден. Мое учение вначале не хотели признавать. В течение 30 лет я был гонимым человеком. Но, несмотря на все трудности, не сворачивал с выбранного пути. Даже в моем родном городе жители не верили в меня. Более того, они ругали меня, плевали мне вслед, не слушали, прогоняли, но постепенно поверили в меня. Ведь я собственным примером показал, как я вижу эту жизнь. Многие просто врали, а я нет. Знаете, как я написал про этих людей? Муфтий и мулла лишь себя умели ловко прославить, белое черным представить. Будут они гореть в аду».– У него все по-другому, – говорит культуролог Мурат Ауэзов. – Он – иной, он – диссидент и не может этого скрыть. По-другому просыпается, по-другому ходит, по-другому поступает, а всякая стая не терпит это иное. Такие никогда никому не нравились, поэтому суфии всегда были гонимыми.– Но без борьбы святой не станет святым, – считает Аслан Жаксылыков. – Поэтому вызовы окружающей среды обязательны и закономерны для него. Когда человек приобрел такое состояние, он начинает существовать в ментальном пространстве высших измерений космоса, и, прежде чем покинуть земное измерение, он должен пройти стадию борьбы, которая его проверит, мобилизует и совершенствует.Согласно легенде Яссауи вынужден был уйти от мирской суеты для служения Всевышнему. Он поселился в подземной келье города Яссы, около мечети, где и провел остаток жизни.«В 48 я был готов отказаться от драгоценной души. Греховные болезни одолели меня. Стал пропадать. В 49 я влюбился, сгорал от чувств. В 50, хотя и мужчина, но духом слаб. Ради плоти, как пес, бегал повсюду. Простившись со всеми, я вступил в подземелье. Презрев белый свет, я полюбил Бога. Читая молитвы, умирал и горел в одиночестве».– Для него Бог – это истина, – говорит Мурат Ауэзов. – И душа его тянется к Богу, но она не допускает посредников между собой и истиной. То есть институт мечети, церкви отсутствует. Выход один на один с творцом души. Но тогда опять возникает вопрос – Бог в тебе или ты в Боге.– Но главное в деяниях Яссауи как святого – это его аскеза, – уверен Аслан Жаксылыков. – Чтобы реконструировать это, я написал небольшую повесть «Просветление Ахмеда Яссави», где пытался показать, в чем ее суть. В Туркестане есть пятиметровый колодец, на дне которого Ахмет Яссауи сидел, по одним данным, 11 лет, по другим – 60. Стены в нем закопчены от горевшей много лет лампады, но она, конечно, не могла согреть эту холодную обитель. Только в состоянии транса человек мог сидеть там до 20 часов в сутки.«Всевышний обратил на меня свой чудесный взор. Стало светло в душе. Ушел в подземелье. В 63 года услышал голос: «Мой раб, иди в подземелье. Я твоя душа, я твоя жизнь, отдай мне ее. Возьми в руки меч и истреби в себе все земное, плотское. Единственное, что я хочу увидеть – твой лик. После этого я стал искать свою любовь. Прежде, чем умереть, я испытал муки смерти».По мнению Аслана Жаксылыкова, миссия таких суфиев, как Ахмет Яссауи, – помогать людям избавляться от несовершенства, заблуждений и тотального невежества.– Ведь земная сущность человека – это чудо из чудес, но многие люди превращают это в форму жизни, вызывающую отвращение даже у самих себя. Вот почему мы чувствуем, что жизнь суфиев прошла не зря. Это были духовные учителя-психологи человечества, показавшие главную науку на земле – победы человека над самим собой и самосовершенствование.«Не сомневайся, никто не останется на этой земле, – говорит Ахмет Яссауи. – Все, что надо, в один день уйдет в небытие. Задумайся, куда ушли твои родители, родня? Четырехногий деревянный конь в один из дней придет и к тебе. Не заботься о богатстве, ни о чем не думай, кроме Бога, не присваивай чужое добро. На том свете ждет кара. Неверная жена, недобрая сестра, не будут навеки с тобой. Жизнь промчится как миг. Знай, ты создан из земли и воды, в землю уйдешь опять».…В 2020 году в Туркестане побывали около 1,5 млн гостей, а к 2025 году среднюю посещаемость власти города обещают довести до 5 млн туристов. При этом сотни тысяч людей едут именно к памятнику Ахмета Яссауи. Они считают, что энергия его святости очищает душу.– Некоторые паломники, по слухам, действительно бросают пагубные привычки, – говорит Аслан Жаксылыков. – Я тоже был два раза в этом малом хадже. В гостинице однажды мне привиделся сон, который показал мне мое будущее на несколько дней вперед.Владимир Тюлькин сейчас занят поиском денег для поездки на Международный фестиваль мусульманского кино в Казани, который пройдет с 5 по 10 сентября. В последнее время многие кинофорумы, к сожалению, оплачивают участникам только часть дороги.