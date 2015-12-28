​Восточное райвалри

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
фото с сайта ХК «Барыс»

Уверенно проведя первый период 3:1, «хищники» неожиданно сдулись во втором, когда в течение 52 секунд (!) пропустили сразу три шайбы и стали уступать 3:4. Далее нашей команде понадобились поистине героичес­кие усилия, чтобы хотя бы сравнять счет, что они и сделали благодаря шайбе Дастина Бойда – 4:4. Основное время игры так и закончилось с ничейным счетом, впрочем, так же, как и дополнительная пятиминутка.

А вот дальше была серия буллитов, где блестяще сыграл наш вратарь Павел Полуэктов. Победив в эпическом райвалри (противостоя­ние команд­, имею­щих запредельную мотивацию) 5:4, «Барыс» прер­вал четырехматчевую выигрышную серию «Трактора», который все еще имеет гипотетические шансы вый­ти в плей-офф.

В это же время свои виктории одержали и коман­ды, намеревающие­ся сместить команду из Астаны из топ-8 клубов Востока, которые поведут борьбу за Кубок Гагарина. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одолел уфимского «Салавата Юлае­ва» – 3:2, а нижнекамский «Неф­техимик» неожиданно в Омске разгромил лидера конференции «Авангарда» – 4:1.

Теперь «Барысу» предстоит сверхтяжелая выездная серия против «Салавата Юлаева», ХК «Сочи», рижского «Динамо», казанского «Ак барса» и «Авангарда», которая и решит судьбу нашей команды. Ведь это будут последние игры регулярного сезона.

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