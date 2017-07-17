Восточный Казахстан: центр индустрии

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Конец рабочей недели в Усть-Каменогорске выдался дождливым и ветреным, но ко времени приезда Президента тучи разошлись и выглянуло солнце. Первым объектом посещения в программе поездки Нурсултана Назарбаева стал новый городской парк «Нұрлы жол» на левом берегу Иртыша. Этот зеленый массив городу подарили гиганты цветной металлургии – «Казцинк», Группа KAZ Minerals и компания «Полиметалл».

На пяти гектарах здесь размес­тились детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и выставок. В оформлении использованы натуральные материалы и современные лаконичные концепции, например так называемое прозрачное ограждение. Как пояснил автор проекта архитектор Сарсен Сии­тов, работы стоимостью около 700 млн тенге были выполнены всего за 7 месяцев.

– Центром композиции стал монумент «Нұрлы жол». Его образ подсказала идея «Мәңгілік Ел». Две стелы означают Европу и Азию, шанырак – единое небо, под которым живут казахстанцы, а парящий орел – символ нашей свободы и независимости, – рассказал он.

В центре парка с помощью архео­логов Зейноллы Самашева, Абдеша Толеубаева и Карла Байпакова развернута выставка находок при раскопках Берельских и Чиликтинских курганов, а также буддистского монастыря Аблайкит. Глава государства с интересом выслушал рассказ ученых о высоком уровне мастерства и культуры древних кочевников, умевших изготавливать украшения с использованием золотой фольги и владевших секретами микропайки.

Глава государства обратился к устькаменогорцам, которые, узнав о приезде Президента, собрались в новом парке. Разговор сразу пошел как со старыми доб­рыми знакомыми. И это не удивительно – Глава государства ежегодно бывает в областном центре Восточного Казахстана, следит за его судьбой.

– Участниками ЭКСПО стали 110 стран, – рассказал Нурсултан Абишевич в ответ на благодарность горожан за фантастичес­кие впечатления от выставки. – Это уникальная возможность для производственников. Здесь, к примеру, демонстрируется двигатель, который находится в колесе автомобиля. И много другого, особенно по альтернативной энергетике. Все переходит совершенно в другие формы. Поэтому индустриализация, которую я объявил, – это действительно то, что нам надо делать.

Как отметил Глава государства, важно развивать новые технологии, нанотехнологии, чистую энергетику.

– Франция, Германия уже до 40% потребностей закрывают такой энергией. Но мы – нефтяная и газовая страна, вроде бы нам не выгодно. Ничего подобного – нефть можно использовать по-другому и газ – тоже. Из нефти можно получать полимеры – от пищевых до промышленных, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи Президент высоко оценил развитие региона. Бюджет области – 400 млрд тенге, больше половины идет на социальные нужды. Ежегодно растут затраты на медицину и образование, дети на 99% обеспечены детсадами.

– Этот край очень важен для страны, – высказал убеждение Глава государства. – Здесь основа индустрии. Цветные металлы, сельское хозяйство, гидроэнергетика, машиностроение, переработка урановой руды, металлов. И область будет развиваться. В стране идут очень большие процессы, индустриализация. Принята программа строительства автомобильных дорог: от Китая в Европу, к Персидскому заливу. Этот мощный транзит даст нам два миллиона контейнеров, которые будут проходить через Казахстан на Запад.

В этот же день Нурсултан Назарбаев встретился с трудовыми династиями руководителей агроформирований и сельхозпредприятий. Разговор состоялся на базе ОХМК (Опытное хозяйство масличных культур).

Агроформирование имеет почти 10 тыс. гектаров угодий, 3 тыс. голов КРС, современную автоматизированную молочно-товарную ферму на 600 голов. Как рассказал консультант по молочному животноводству Дмитрий Богдан, здесь внедрена американская система управления отходами. Навоз перерабатывается, сепарируется, часть вывозится на поля в качестве удобрения, твердая сухая фракция используется в виде подстилки для животных.

– У коров вода с подогревом, щетки для чистки и улучшения кровообращения, регуляция светового дня, микроклимат, сбалансированный рацион, витаминная подкормка, лечение в специальной секции, – пояснил специалист. – В среднем удой составляет 7 500 литров молока в год, а рекордсменки дают 11 тысяч литров. Через пару лет мы достигнем среднего удоя 10 тысяч литров и в перспективе – 14 тысяч.

Президенту рассказали о большой работе, которую опытная станция ведет по селекции семян зерновых и масличных. За последние три года выведено четыре новых гибрида подсолнечника, пользующихся спросом в регионе и у соседей-россиян в Алтайском крае. Глава крупного аграрного предприятия «Багратион» Василий Воропай с гордостью сообщил о сырах собственного производства, которые идут нарасхват в Астане и Алматы. В ответ Глава государства заметил, что в сельском хозяйстве сделано немало, но впереди еще много работы.

– Сельское хозяйство дает меньше пяти процентов экономики, – сказал Нурсултан Абишевич. – Так не должно быть. У нас столько земель, но нет глубокой переработки, продаем дешевое сырье. Пшеницу можно переработать и продавать макароны. Еще до конца не перерабатываем мясо, молоко, овощи и масличные культуры. В стране есть мясокомбинаты, молокозаводы, но они загружены в среднем на 40 процентов. Сырье есть, но необходимо его привезти и сдать, чтобы получить за продукцию деньги. Если мы продолжим развивать кооперацию, то эта система наладится. Будет действовать организация, связывающая производителей и потребителей.

Новые возможности для крестьян открывает инициированное Президентом строительство дорог. Как отметил Нурсултан Назарбаев, автотрассы, которые пройдут через весь Казахстан и свяжут Китай с Западной Европой, позволят крестьянам поставлять продукцию в крупнейшие города страны.

Династии животноводов и растениеводов, которые в третьем-четвертом поколении трудятся на земле Восточного Казахстана, поблагодарили Нурсултана Назарбаева за созданные условия для жителей села.

– Мы всей семьей побывали на ЭКСПО, – рассказал глава известного в республике хозяйства «Камышинское» Владимир Акулов. – Многие экспозиции – просто фантастика. Благодаря ЭКСПО и Вам мы получили уникальную возможность увидеть сегодня завтрашний день республики.

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