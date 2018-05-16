Восточный комитет Германской экономики позитивно оценивает инвестиционный климат в Казахстане

Общество
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Фото primeminister.kz
В преддверии Астанинского экономического форума состоялось 23-е заседание Берлинского Евразийского Клуба на тему "Программа приватизации в Казахстане – Шансы для немецкого среднего бизнеса?". Организаторами мероприятия выступили Kazakh Invest и Посольство РК в Федеративной Республике Германия, передает Kazpravda.kz.    

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества, отметив, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе.

"Сегодня демонстрируется весь пул возможностей, которые инвесторы, немецкие инвесторы в том числе, могут реализовать. Это новая инвестиционная стратегия, изменения в законодательстве о недрах, создание МФЦА на базе английского права и так далее. Я думаю такие форумы очень помогают сблизить позиции предпринимателей из различных секторов. На этом форуме представители Министерства по инвестициям и развитию, МФЦА, Kazakh Invest показали все эти новации в законодательстве и существующие возможности", – подчеркнул Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

В ходе мероприятия представители немецкой стороны отметили необходимость активизации инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках технологического развития.

"Мы оцениваем инвестиционный климат в Казахстане как очень позитивный. И это отмечается во всех международных рейтингах. Очень важно, что Казахстан ориентируется на лучшие международные практики. Немецкий бизнес очень подробно и внимательно это фиксирует. У нас был первый опыт, когда большие немецкие компании пришли в Казахстан. Сейчас я думаю очень важно привлечь средний немецкий бизнес. Они являются лидерами во многих отраслях, поэтому это будет особенно интересно с точки зрения усиления нашего технологического сотрудничества. Kazakh Invest играет здесь очень большую роль, представляя информацию и поддержку по конкретным инвестиционным проектам", – подчеркнул Управляющий директор Восточного комитета Германской экономики Михаэль Хармс.

В свою очередь, председатель комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров отметил, что около 90 процентов инвестиций, которые пришли из Германии, были направлены в обрабатывающий сектор.

"Именно в тот сектор, в который по поручению Главы государства необходимо стратегически привлекать инвесторов. Мы видим, что немецкий бизнес откликнулся на этот призыв, видим заинтересованность германских компаний в участии в госпрограмме индустриализации. Для этого мы создаем необходимую платформу и предоставляем соответствующие преференции", – сообщил Хаиров.

Во время форума заместитель председателя правления Kazakh Invest Марат Биримжан более подробно рассказал о том, какие инвестиционные возможности есть в Казахстане и призвал немецкие компании участвовать в программе приватизации.

"Казахстан – это не только транзитная страна, но и страна, где можно размещать свои производства для того, чтобы экспортировать в близлежащие страны. Kazakh Invest предоставляет инвесторам точечную информацию касательно перспективных инвестиционных проектов, а также о реализации программы приватизации", – отметил он.

По итогам мероприятия немецкая сторона высоко оценила значимость проводимых в РК экономических реформ и высказала заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Справочно: Берлинский Евразийский Клуб (БЕК) является первым проектом подобного рода Казахстана в Европе, направленным на укрепление экспертного диалога между европейскими и азиатскими культурами. Функции секретариата БЕК совместно осуществляют Посольство РК в ФРГ и Восточный комитет германской экономики – ведущая экономическая организация страны, занимающаяся актуальной международной проблематикой в области глобальной экономики.

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