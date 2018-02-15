​Восточный вектор

Первая трехрегиональная конференция исследований Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока «Современные тренды возрождения Востока» проходит в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.

Участие в открытии конференции приняли министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Диана Дигол, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков, аккредитованные в нашей стране послы Ирана, Индии, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Ирака, а также более 60 ученых – как из стран, входящих в три региона, так и из других государств (Россия, США).

Как отмечали спикеры, в последние десятилетия наблюдается заметное усиление роли и влияния азиатских стран на глобальную повестку дня, причем возрождение Востока идет как в экономическом и политическом, так и в культурном плане.

Ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков выразил надежду, что конференция станет площадкой для налаживания связей, изучения эффективной региональной и межрегиональной практики и представления научных исследований. По его словам, в повестке дня двухдневного меро­приятия особое внимание будет уделено таким темам, как экономические и торговые отношения между регионами, новые вызовы безопасности, проблема энергетических и транспортных связей, возрождение Шелкового пути и новые интеграционные инициативы, региональное использование природных ресурсов, проблемы геополитики и геоэкономики регионов.

В рамках конференции также был презентован Центр стратегических исследований Центральной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока факультета международных отношений ЕНУ. Ерлан Сыдыков выразил уверенность, что новая структура имеет большие перспективы.

Центр будет полезен для расширения и укрепления научного и академического сотрудничест­ва стран регионов, послужит активизации образовательных связей между студентами и профессорско-преподавательским составом.