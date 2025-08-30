В начале тринадцатого сезона на сцену «Астана Балет» триумфально вернулся популярный эпический спектакль «Султан Бейбарс», который по праву считается жемчужиной театрального репертуара, сообщает Kazpravda.kz
Зрелищная постановка XIII века поражает своим масштабом, перенося зрителей в эпоху, когда кыпчакский мальчик совершил головокружительный путь к вершинам власти и славы. История его превращения из раба-мамлюка в могущественного правителя Египта, как известно, насыщена драматизмом. Неслучайно, в сценическом воплощении ключевым лейтмотивом становится образ бескрайней степи и тоска по родной земле, которая стала неотъемлемой частью судьбы главного героя, развеявшего миф о несокрушимости монгольской орды.
Хореография заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри представляет собой грандиозное полотно, где грация и сила сливаются в каждом осмысленном движении. Артисты переносят зрителей в таинственный и загадочный мир средневекового Востока, следуя либретто заслуженного деятеля Казахстана Бахыта Каибекова. В динамичных массовых батальных и лирических сценах можно было уловить тончайшие нюансы эмоций героев — от глубокой грусти и трепетной, всепоглощающей надежды до впечатляющего триумфа победы. Роскошные декорации и костюмы подчеркивают статус персонажей словно усиливая магический эффект. Главную партию Бейбарса в разные дни исполнили ведущие солисты Сундет Султанов и Ерканат Ермагамбет. Для последнего из них дебют в образе легендарного полководца, которого называли «Отцом побед» и «Опорой веры» оказался весьма удачным. В постановке задействованы почти 60-70 танцовщиков, входящих в труппу столичного театра.
В художественном оформлении спектакля во всей красе отображается величие и колорит исторической эпохи. Музыкальные композиции Хамита Шангалиева и Алибека Альпиева подобно старинным ожившим фрескам, воссоздавали перед глазами яркие картины прошлого.
«Мы решили открыть тринадцатый сезон показами национального балета «Султан Бейбарс», так как этот спектакль пользуется огромной популярностью у зрителей. Мы планируем в следующем году показать его и в других городах страны, чтобы эту постановку увидели больше казахстанцев», - поделился творческими планами художественный руководитель театра Нурлан Канетов.
К слову, за этот балет Мукарам Авахри в 2022 году получила национальную премию «Умай» в номинации «Лучший хореограф».
«Отправной точкой для работы стал сам образ главного героя, ведь без глубокого изучения исторического материала и фактов обойтись было невозможно. От зарождения идеи до её воплощения прошло много времени. Усложнял процесс и период пандемии - спектакль откладывался, версии сценария пересматривались, появлялись различные варианты сюжетов. С новым составом постановка всегда приобретает свежее дыхание. Это требует от меня как от меня как хореографа, так и всей команды заново осмысливать жесты, движения и подходы. Такая задача не лишена своей сложности, но именно в этом и заключается уникальность творческого процесса. Всё это помогает заново осознать и выразить нашу национальную идентичность», - заключила она.
Также в театре сообщили, что в данное время артисты с особым вдохновением готовят интересные проекты. Так, в сентябре балетоманов ожидает насыщенная гастрольная программа. С 12 по 14 сентября жители Костаная увидят одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Арканы судьбы» и национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Впереди - ещё одно значимое событие: гастроли в Корею, где театр выступит с национальной программой в постановке Айгуль Тати в рамках престижного фестиваля Cheonan World Dance Festival 2025.
20 сентября состоится бенефис Фархада Буриева, посвятившего балетной сцене 19 лет, из которых 8 — на столичной сцене.
27 сентября симфонический оркестр представит концерт «Имена. Double Concerto». Особым украшением осеннего репертуара станет премьера новых миниатюр в национальной хореографии, созданных Айгуль Тати. Эти яркие, самобытные работы вобрали в себя богатство народных традиций в современном сценическом прочтении.
Кроме того, в октябре запланирована премьера балета «Два ковра».
Это значит, что каждый зритель непременно найдет что-то по душе, так как предстоящий театральный сезон предоставляет возможность отправиться в увлекательное путешествие по ранее неизведанным горизонтам балетного искусства.