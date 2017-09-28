​Восток – дело тонкое

Как отметил заместитель Генерального прокурора Андрей Лукин, в соответствии с положениями соглашения о выдаче предусмотрено обязательство сторон выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое подозревается, обвиняется или осуждено на территории другой стороны за преступления, влекущие выдачу. Однако выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступление военного или политического характера, если истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, если это может принести ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку или иным интересам, либо противоречит Конституции.
Между тем мажилисмен Артур Платонов напомнил заместителю Генпрокурора, что в нашем законодательстве нет понятия «политическое преступление». Кроме того, в соглашении оговаривается, что стороны не будут считать политическими преступлениями убийства, умышленные действия, связанные с причинением вреда здоровью, преступления, связанные с оружием, похищением человека, незаконным лишением свободы, захватом заложников, терроризмом и сопряженными с ним преступлениями. Вместе с тем международный опыт показывает, что политические преступления зачастую совершаются в совокупности с убийствами и иными преступлениями.
– В связи с этим вопрос: каким образом будет классифицироваться, что преступление является или не является политическим? – спросил депутат.
Андрей Лукин согласился, что действительно казахстанский УК не содержит каких-либо глав или отдельных статей для политических преступлений, хотя на практике такие случаи бывают.
– Я не буду перечислять преступников, которым в иностранных государствах было предоставлено политическое убежище, в выдаче которых Казахстану было отказано. В каждом случае решение принимается обдуманно и взвешенно. В том числе и с учетом политических факторов. Такое решение у нас в стране принимается Генеральным прокурором РК, рассматривается на уровне соответствующих руководителей правоохранительных органов, – сказал Андрей Лукин.
Отвечая на вопросы депутатов о том, есть ли в данный момент лица, скрывающиеся от правосудия на территориях двух стран, Андрей Лукин сообщил, что таковых нет, но, учитывая, что документ носит превентивный характер, в случае установления таких лиц ратификация документа будет создавать хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью. Сегодня Казахстан заключил 18 двусторонних соглашений со странами дальнего зарубежья. В рамках СНГ действуют две многосторонние конвенции – Минская и Кишиневская. Планируется, что аналогичные соглашения будут подписаны с Бразилией, Иорданией, Македонией, Грецией и Португалией.
Законопроектом «О ратификации Соглашения между РК и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц» предусматривается отбывание наказания осужденными в государстве, гражданами которого они являются. По словам Андрея Лукина, Генеральный прокурор в таких случаях должен обратиться в суд с представлением о признании неисполнения приговора иностранного суда. Суд должен в своем решении определить такой же срок наказания за аналогичное преступление.
– Если по казахстанскому законодательству сроки наказания несовместимы со сроками, которые определила арабская сторона, то суд должен назначить наказание, которое максимально приближено к наказанию арабского суда, – пояснил Андрей Лукин.
Как отметил заместитель Генпрокурора, казахстанский суд не может назначить минимальный срок наказания, которое предусмотрено УК РК за аналогичное преступление, как и назначить срок, который превышает санкцию. После чего судебное решение должно быть представлено контрагенту в качестве гарантии исполнения его приговора в Казахстане.
Депутаты, проголосовав за документы единогласно, сошлись во мнении, что их ратификация важна. Не менее важно, отметил в ходе обсуждения спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, выезжая в арабскую страну, изучать не только туристические маршруты, но и шариат. Чтобы не попасть под действие подобных соглашений.
Также согласно повестке депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов в обеспечение Плана пации: проект Кодекса о недрах и недропользовании, а также Соглашение между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской госграницы.