​Восток – дело тонкое

Как отметил заместитель Генерального прокурора Андрей Лукин, в соответствии с положениями соглашения о выдаче предусмотрено обязательство сторон выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое подозревается, обвиняется или осуждено на территории другой стороны за преступления, влекущие выдачу. Однако выдача не осущест­вляется, если лицо запрашивается за преступление военного или политического характера, если истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, если это может принести ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку или иным интересам, либо противоречит Конституции.

Между тем мажилисмен Артур Платонов напомнил замес­тителю Генпрокурора, что в нашем законодательстве нет понятия «политическое прес­тупление». Кроме того, в соглашении оговаривается, что стороны не будут считать политическими преступлениями убийства, умышленные действия, связанные с причинением вреда здоровью, преступления, связанные с оружием, похищением человека, незаконным лишением свободы, захватом заложников, терроризмом и сопряженными с ним преступ­лениями. Вместе с тем международный опыт показывает, что политические преступления зачастую совершаются в совокупности с убийствами и иными преступлениями.

– В связи с этим вопрос: каким образом будет классифицироваться, что преступление является или не является политическим? – спросил депутат.

Андрей Лукин согласился, что действительно казахстанский УК не содержит каких-либо глав или отдельных статей для политических преступлений, хотя на практике такие случаи бывают.

– Я не буду перечислять преступников, которым в иностранных государствах было предоставлено политическое убежище, в выдаче которых Казахстану было отказано. В каждом случае решение принимается обдуманно и взвешенно. В том числе и с учетом политических факторов. Такое решение у нас в стране принимается Генеральным прокурором РК, рассматривается на уровне соответствующих руководителей правоохранительных органов, – сказал Андрей Лукин.

Отвечая на вопросы депутатов о том, есть ли в данный момент лица, скрывающиеся от правосудия на территориях двух стран, Андрей Лукин сообщил, что таковых нет, но, учитывая, что документ носит превентивный характер, в случае установления таких лиц ратификация до­кумента будет создавать хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью. Сегодня Казахстан заключил 18 двусторонних соглашений со странами дальнего зару­бежья. В рамках СНГ действуют две многосторонние конвенции – Минская и Кишиневская. Планируется, что аналогичные соглашения будут подписаны с Бразилией, Иорданией, Македонией, Грецией и Португалией.

Законопроектом «О ратификации Соглашения между РК и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц» предусматривается отбывание наказания осужденными в государстве, гражданами которого они являются. По словам Андрея Лукина, Генеральный прокурор в таких случаях должен обратиться в суд с представлением о признании неисполнения приговора иностранного суда. Суд должен в своем решении определить такой же срок наказания за аналогичное преступление.

– Если по казахстанскому законодательству сроки наказания несовместимы со сроками, которые определила арабская сторона, то суд должен назначить наказание, которое максимально приближено к наказанию арабского суда, – пояснил Андрей Лукин.

Как отметил заместитель Генпрокурора, казахстанский суд не может назначить минимальный срок наказания, которое предусмотрено УК РК за аналогичное преступление, как и назначить срок, который превышает санкцию. После чего судебное решение должно быть представлено контрагенту в качестве гарантии исполнения его приговора в Казахстане.

Депутаты, проголосовав за документы единогласно, сошлись во мнении, что их ратификация важна. Не менее важно, отметил в ходе обсуж­дения спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, выезжая в арабскую страну, изучать не только туристические марш­руты, но и шариат. Чтобы не попасть под действие подобных соглашений.

Также согласно повестке депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов в обеспечение Плана пации: проект Кодекса о недрах и недропользовании, а также Соглашение между Казахстаном и Турк­менистаном о демаркации казахстанско-турк­менской госграницы.