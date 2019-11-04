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​Восток – дело тонкое!
Аскар Бейсенбаев

Всего одно очко в трех домашних играх набрала столичная команда, выступающая в Континентальной хоккейной лиге. Но даже эти проигрыши (всего «барсы» оступились уже 5 раз подряд, из них 2 – на выезде) все еще позволяют дружине из Казахстана располагаться в четверке лучших клубов на Востоке.

Парадокс состоит в том, что в нашей конференции, за исключением казанского «Ак барса», пока никто не демонстрирует стабильной игры. Тот же «Автомобилист» из Екатеринбурга, который в четверг в Нур-Султане вырвал победу у «Барыса» в овертайме – 4:3, до этого потерпел 7 (!) поражений подряд. А ведь этот клуб в платежной ведомости находится в тройке самых богатых на Востоке, его составу откровенно завидуют многие. Между тем находится он на 10-м месте.

Завидуют все и бюджету магнитогорского «Металлурга», который обыграл «барсов» на минувшей неделе со счетом 2:1. Но занимает клуб на Востоке 8-е место.

Иначе обстоят дела в Западной конференции, где бал правит действующий обладатель Кубка Гагарина – московский ЦСКА. «Армейцы» из столицы России набрали больше всех очков во всей КХЛ, при этом 2 полноценных балла положили в свою копилку и на «Барыс-Арене», где обыг­рали наших хоккеистов с сухим счетом 3:0.

Сейчас «барсы» получили недельный отдых. Следую­щие 2 игры они проведут 12 и 14 ноября в Череповецке против «Северстали» и в Моск­ве против «Динамо». Наде­емся, эта пауза благотворно повлия­ет на нашу коман­ду и она наконец-то начнет побеждать.

В это же время, но уже в рамках Высшей хоккейной лиги начал поправлять свои дела действующий обладатель Кубка Петрова – карагандинская «Сарыарка». «Беркуты» провели спаренные игры в Новокузнецке с местным «Металлургом» (который ранее выступал в КХЛ, но из-за финансовых труднос­тей опустился лигой ниже) и добились двух побед. Это позволило нашей команде подняться на 11-е место в чемпионате, где участие принимают 34 дружины.

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