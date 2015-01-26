«Восток» – дело тонкое 630 Олег ТАРАН

Впрочем, начало встречи обещало совсем иной исход. Счет в матче открыла сборная «Запада». Более того, она быстро увеличила его до 3:0 и удерживала фактически до 11-й минуты противоборства. Игроки этой команды были более активны и существенно превзошли соперников по броскам в створ ворот, но фортуна оказалась все же не на их стороне.

«Восток» собрался с силами и к 25-й минуте уже догнал соперника, правда, при счете 7:7. А потом хоккеисты Восточной конференции уже не упускали нить игры, и догнать их западные звезды так и не смогли, уступив в итоге со счетом 16:18.

Не может не радовать, что из этих 18 голов два принадлежат звездам из астанинского «Барыса» – Майку Ландину и Найджелу Доусу. Найджел, помимо точного удара по воротам, отличился еще и тремя результативными передачами.

И в завершение нельзя не отметить мастерство третьего нашего участника – талисмана казахстанского клуба – Барсика. В конкурсе оригинальных буллитов, между вторым и третьим периодами, он превзошел всех маскотов в технике исполнения штрафных бросков и стал победителем.



