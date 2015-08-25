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Восток и Запад: диалог продолжается
Александр ДЕДЕРЕР, председатель Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана "Возрождение"

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Сегодня казахстанские немцы вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в обществе, упрочение сотрудничества между Казахстаном и Германией. Нельзя построить успешное будущее без фундамента из достижений прошлого. Поэтому необходимо говорить о роли и значении Ассамблеи народа Казахстана в реализации стратегических государственных целей, сохранении межнацио­нального и межконфессионального согласия в обществе. Роль ассамблеи в становлении страны можно проследить через призму жизни и деятельности Ассоциации общественных объединений немцев РК.

Думаю, для этого нужно вернуться к началу 1990-х, когда независимый Казахстан делал первые шаги в суверенном развитии. Это было непростое время, рушились экономические связи между бывшими советскими республиками, люди в поисках лучшего уезжали из страны. И в наисложнейшей ситуации было предложено создать такую структуру, которая позволяла бы представителям многочисленных этносов, проживающих в Казах­стане, активно взаимодействовать с Правительством, содействовать межэтническому миру и согласию, создавая прочную основу общества. Сегодня, оглядываясь назад, понимаешь, какой это был мудрый шаг – укрепление в первую очередь межэтнического спокойствия, мира и согласия. Без этих базовых составляющих, действительно, сложно было бы достичь сегодняшнего экономического успеха.

Общественное движение немцев Казахстана зародилось в 1989 году с организации общества "Возрож­дение". Через пять лет состоялось открытие Немецкого дома в Алматы. Сегодня немцы объединены в свою ассоциацию, которая является полноправным членом АНК, изучают родной язык, культурное наследие, традиции.

Нужно отметить, что этническая консолидация проходила непросто. В 90-е годы после распада СССР в нашей стране только начиналось формирование полномасштабного законодательства, гарантирующего реализацию и защиту предпринимательства, частного владения землей. Но было и активное сопротивление реформам со стороны консерваторов, и в таких условиях позитивную роль сыграла АНК. В то время она выступила в определенном смысле буфером, смягчившим противоречия, которые возникали в начале 90-х годов в стране, переживавшей новое рож­дение в рыночных условиях. Этнокультурные объединения содействовали тому, что начался активный процесс реформирования всего казахстанского общества.

Сегодня ассамблея стала крепкой организацией, получила правовой, конституционный статус. Однако стоять на месте, довольствуясь достигнутым, нельзя. Мир меняется, и важно соответствовать вызовам времени, серьезнейший из которых – ужесточение мировой конкурент­ной борьбы. Сегодня Казахстан развивается как индустриальное государство, и в этом плане необходимо активно использовать связи с немцами, эмигрировавшими в Германию. В ФРГ их около миллиона, многие занимают видные позиции в бизнесе. Поэтому нужно не просто сохранение связей с нашими земляками, но и вовлечение этого мощного потенциала в экономическое развитие Казахстана. Такое сотрудничество, без сомнения, поможет в привлечении новых технологий, идей, ученых, специалистов. Одним из направлений деятельности, которую осуществляет Ассоциация немцев Казахстана, как раз и является организация форумов, встреч, деловых переговоров с соотечественниками.

В стремлении внести достойный вклад в реализацию Стратегии-2050 ассоциация немцев реализует проект внедрения европейской социальной модели, суть которой – создание в Казахстане условий для поднятия престижа профессии социального работника, обучение этой специальности на базе среднеспециальных и высших учебных заведений. Необходимо привлечь усилия той части населения, которая может и желает заниматься проблемами инвалидов, обслуживанием людей, которые в силу возраста не могут о себе позаботиться. Кроме того, учитывая потребность экономики в высокопрофессиональных кадрах, ассоциация инициировала проект по созданию центров дистанционного образования, позволяющих максимально быстро использовать достижения профессионалов-организаторов учебного процесса, занимающихся воспитанием и образованием молодежи.

Одним из важнейших приоритетов политики Казахстана является осуществление активного диалога между культурами Востока и Запада. Полагаю, заметную роль в этом процессе может сыграть Немецкий драматический театр, который сегодня при поддержке государства строит новые планы, формирует цели, чтобы стать высокопрофессиональным театром, способным представлять европейскую цивилизацию на основе достижений казахстанских немцев, стать мостом, связывающим институты культуры Европы и Казахстана.

Многие годы общественное объединение казахстанских немцев реализует гражданскую инициативу сохранения и популяризации немецкого языка в нашей стране. Эти и многие другие наши проекты направлены на реализацию Стратегии "Казахстан-2050" и, конечно, укрепление статуса АНК. Ведь наша сила – в единстве народа полиэтнического и поликонфессио­нального Казахстана.

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