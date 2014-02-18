Спорт
Восток встречает фристайлистов

Спортсмены Дмитрий Рейхард, Павел Колмаков, Дмитрий Бармашов, Юлия Галышева, Дарья Рыбалова и их тренеры Виктор Лемешко, Сергей Соколов были тронуты поддержкой земляков, цветами и фейерверком в свою честь. Не стали они скрывать от журналистов и разочарования предвзятостью арбитров. 

Более всех, казалось, была удручена Юлия Галышева, которой не хватило всего четыре сотых балла для того, чтобы включиться в борьбу за олимпийские медали. Спортсменка в сердцах даже объявила о завершении спортивной карьеры. Хотя 21 год – не возраст для принятия подобных решений, и вполне возможно, что Юля передумает. По крайней мере на это надеются болельщики устькаменогорской могулистки.

В биографии Дмитрия Рейхерда сочинская олимпиада – третья по счету. 

– Перед нами стояла задача попасть в шестерку лучших, – говорит спортсмен. – Не скрою, остался осадок из-за того, что не выиграл призовое место. Но таким было решение судей. 

И все же задел для будущих олимпийских стартов у наших спортсменов неплохой. На одного из самых молодых – Павла Колмакова, замыкающего первую десятку сильнейших могулистов планеты, безусловно, возлагаются большие надежды. Да и все остальные ребята, по глубокому убеждению их тренеров, обладают недюжинным потенциалом и при удачном стечении обстоятельств вполне могут добиться более внушительных побед.

Светлана АБЕНОВА, 
Восточно-Казахстанская область

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