​Восторги вызвал караван

Свежий выпуск
425
Любовь ДОБРОТА

Главное торжество прошло на площади в новом административно-деловом центре города. Буквально за ночь здесь вырос городок из 40 юрт, каждая из которых поражала своим убранством, выполненным в национальном стиле. Ремесленники подготовили выставку, показав самые яркие образцы народного прикладного искусства. Дети сразу же облюбовали алтыбакан – национальные качели, установленные в юрточном городке.

О том, с каким размахом этот любимый народный праздник отмечали раньше, организаторы рассказали с помощью красочного театрализованного представления, кульминационным моментом которого стал караван, прошествовавший, как в древности, по Великому шелковому пути. У верблюдов и запряженных лошадей быстро собрались дети и подростки, чтобы сфотографироваться на память и покататься.

Праздник открыл поздравлением Кыдыр-ата, который, по преданию, благословляет дом, после чего всем его жителям будет сопутствовать благополучие. Для казахстанцев таким общим домом давно стал Казахстан. По доброй традиции в праздновании Наурыза принимают участие все этнокультурные объединения области, демонстрируя возможности, созданные в республике для развития культур и изучения языков всех населяющих ее этносов.

– Наурыз – символ гармонии, – поздравил южан с Наурызом аким облас­ти Бейбут Атамкулов. – И празднование его в Казахстане имеет прочную идейную основу, так как все народы Казахстана живут в гармонии и дружбе. Празднование Наурыза в нынешнем году для нас вдвойне символично, потому что в этом году мы празднуем 25-летие нашей независимости.

На главной площади области собралось около 10 000 человек. Заполнили шымкентцы и площадь Наурыз, где прошел праздничный концерт. Многолюдно было в парках и скверах. Горожане отмечали наступление весны семьями и трудовыми коллективами. В парке «Женис» юрточный городок построили предприятия и организации Енбекшинского района, а их сотрудники на импровизированной сцене блеснули своими талантами.

Шымкентский цементный завод изобразил жизнь целого аула. Дети соревновались в сноровке и ловкости, играя в национальные народные игры. Молодежь показывала свою силу и молодецкую удаль, поднимая барана. Равным в этом конкурсе не нашлось рабочему завода Сержану Ганиеву, поднявшему животное 35 раз! Ему и достался приз конкурса – тот самый баран. Женщины и мужчины в это время принаряжались, чтобы участвовать в конкурсе на лучший национальный костюм. К слову, главный его судья – генеральный директор завода Габриэль Морэн – тоже облачился в расшитый казахский чапан.

А воздух тем временем пропитывался ароматом баурсаков, которые жарились тут же, плова, бешбармака, наурыз-коже и шубата и множества других национальных блюд. Свой дастархан накрыл каждый цех, и в нем соседствовали угощения от разных кухонь, ведь коллектив предприятия – интернациональный. 12 итальянских блюд приготовили супервайзеры завода, решив показать своим коллегам все разнообразие итальянской кухни. Фуччо Франческо говорит, что в Италии наступление весны отмечают 21 марта, но там нет такого замечательного праздника, который сближает людей и культуры, позволяет больше узнать о стране, о традициях и обычаях народа. 

Популярное

Все
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Твори добро на всей Земле
Большие перспективы Среднего коридора
Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии
Максимальный результат
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
«Барыс» разгромил «Авангард»
Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Готовить физиков и инженеров
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Как накормить страну
Зарубежное образование стало доступным
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ
Ракетки взяли журналисты
Судебная система в контексте реформ
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам

Читайте также

Обеспечить развитие села
В защиту прав
Больше спорта!
Расходы нужно подтверждать!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]