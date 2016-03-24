Восторги вызвал караван

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Любовь ДОБРОТА
фото Л. Доброты
Главное торжество прошло на площади в новом административно-деловом центре города. Буквально за ночь здесь вырос городок из 40 юрт, каждая из которых поражала своим убранством, выполненным в национальном стиле. Ремесленники подготовили выставку, показав самые яркие образцы народного прикладного искусства. Дети сразу же облюбовали алтыбакан – национальные качели, установленные в юрточном городке.

О том, с каким размахом этот любимый народный праздник отмечали раньше, организаторы рассказали с помощью красочного театрализованного представления, кульминационным моментом которого стал караван, прошествовавший, как в древности, по Великому шелковому пути. У верблюдов и запряженных лошадей быстро собрались дети и подростки, чтобы сфотографироваться на память и покататься.

Праздник открыл поздравлением Кыдыр-ата, который, по преданию, благословляет дом, после чего всем его жителям будет сопутствовать благополучие. Для казахстанцев таким общим домом давно стал Казахстан. По доброй традиции в праздновании Наурыза принимают участие все этнокультурные объединения области, демонстрируя возможности, созданные в республике для развития культур и изучения языков всех населяющих ее этносов.

– Наурыз – символ гармонии, – поздравил южан с Наурызом аким облас­ти Бейбут Атамкулов. – И празднование его в Казахстане имеет прочную идейную основу, так как все народы Казахстана живут в гармонии и дружбе. Празднование Наурыза в нынешнем году для нас вдвойне символично, потому что в этом году мы празднуем 25-летие нашей независимости.

На главной площади области собралось около 10 000 человек. Заполнили шымкентцы и площадь Наурыз, где прошел праздничный концерт. Многолюдно было в парках и скверах. Горожане отмечали наступление весны семьями и трудовыми коллективами. В парке «Женис» юрточный городок построили предприятия и организации Енбекшинского района, а их сотрудники на импровизированной сцене блеснули своими талантами.

Шымкентский цементный завод изобразил жизнь целого аула. Дети соревновались в сноровке и ловкости, играя в национальные народные игры. Молодежь показывала свою силу и молодецкую удаль, поднимая барана. Равным в этом конкурсе не нашлось рабочему завода Сержану Ганиеву, поднявшему животное 35 раз! Ему и достался приз конкурса – тот самый баран. Женщины и мужчины в это время принаряжались, чтобы участвовать в конкурсе на лучший национальный костюм. К слову, главный его судья – генеральный директор завода Габриэль Морэн – тоже облачился в расшитый казахский чапан.

А воздух тем временем пропитывался ароматом баурсаков, которые жарились тут же, плова, бешбармака, наурыз-коже и шубата и множества других национальных блюд. Свой дастархан накрыл каждый цех, и в нем соседствовали угощения от разных кухонь, ведь коллектив предприятия – интернациональный. 12 итальянских блюд приготовили супервайзеры завода, решив показать своим коллегам все разнообразие итальянской кухни. Фуччо Франческо говорит, что в Италии наступление весны отмечают 21 марта, но там нет такого замечательного праздника, который сближает людей и культуры, позволяет больше узнать о стране, о традициях и обычаях народа.

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