​Востребован грамотный хозяин

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Асет КАЛЫМОВ

Заседание прошло с участием первого заместителя Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева, вице-премьера, министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова, первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда, акима Алматинской области Амандыка Баталова. Перед началом встречи ее участники – представители государственных органов, политических партий и общественных объединений, а также фермеры, юристы, экономисты – совершили экскурсию по территории научно-производственного центра «Байсерке-Агро», что в поселке Аркабай Талгарского района. Здесь занимаются разведением племенных животных, выращивают сою, кукурузу, пшеницу, ячмень, овес. Осмотрев производственные площадки, гости дали высокую оценку работе аграрного холдинга.

Открывая совещание, Б. Сагинтаев напомнил, что ранее Комиссия по земельной реформе провела три заседания, а также встречу с жителями Акмолинской области. Принято решение о создании четырех рабочих групп комиссии: правовой, экономической, информационно-разъяс­нительной и по обеспечению прозрачности процедур. Кроме того, в целях проведения разъяс­нительной работы с населением создан сall-центр с номером 1434, куда за месяц с небольшим поступило уже около 10 тыс. звонков. Большинство обращений касается вопросов оформления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

С докладом о планируемых нововведениях в Земельный кодекс выступил вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев. Предваряя дискуссию, он, в частности, отметил, что в республике запрещена продажа земли иностранным гражданам, а также предоставление ее им в аренду в приграничных районах. Общая площадь сельхозугодий страны – 100,7 млн га. Львиная доля находится в долгосрочной аренде. При этом в случае неэффективного использования наделов накладываются санкции вплоть до возврата их в собственность государства. Не допускается обеднение земель, снижение плодородия почвы.

В свою очередь заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров сообщил, что в регионе из 8,6 млн га сельхоз­угодий лишь 6,3% находится в частной собственности, остальные – во временном землепользовании. По его мнению, для развития агропромышленного комплекса нужно выдавать земельные паи тем сельским труженикам, кто в свое время их не получил. Кроме того, необходимо ужесточить контроль за нерацио­нальным использованием сельскохозяйственных земель, вне зависимости от вида собственности. Так, по итогам проведенной в Жетысу инвентаризации выявлено большое число неиспользуемых по назначению территорий, часть которых уже возвращена в собственность государства. В регионе создана специальная группа для разъяснения всех изменений, вносимых в Земельный кодекс. Работа проводится во всех сельских округах.

Дискуссия выдалась довольно оживленной и острой, прозвучал целый спектр разнополярных мнений касательно животрепещущей земельной проблемы. Большинство аграриев и общественников Алматинской области высказались за сохранение нормы закона об аренде земли до 49 лет с правом ее выкупа. Это позволит сельчанам, не имеющим достаточных средств, эффективно обрабатывать земельные участки, выращивать продукцию и получать прибыль. Причем давать землю в собственность желательно тем арендаторам, кто уже зарекомендовал себя рачительным хозяи­ном, бережно содержит ее и получает хорошие урожаи.

А в вопросе предоставления земельных ресурсов иностранцам мнения участников встречи кардинально разделились. Превалировала позиция о том, что на длительный срок гражданам других государств землю давать нельзя, ограничив аренду 10–15 годами. Вместе с тем для развития отечественного агросектора надо привлекать зарубежные инвес­тиции, внедрять современные технологии, перенимать передовой опыт. Главное – установить жесткий контроль государства за использованием сельхозугодий по назначению.

Встреча продолжалась более 5 часов, всего выступили 73 человека, в том числе член Общест­венного совета Алматинской области Николай Логутов, эколог Мэлс Елеусизов, руководители крестьянских хозяйств Еркинбек Слямов, Аскар Сулейменов, Жанат Исагулов, Алексей Бабичев. Кроме того, по селекторной связи были заслушаны мнения представителей 16 районов Алматинской области и городов Талдыкоргана, Капшагая и Текели.

Свою точку зрения по поставленным вопросам выразили члены Комиссии по земельной реформе – ученые Кенжегали Сагадиев, Гани Калиев, Оразалы Сабден, Ахылбек Куришбаев, почетный секретарь ЦК КНПК Владислав Косарев, председатель партии «Бiрлiк» Серик Султангали, вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина, а также известные экономисты, юристы и общественные деятели. Прозвучали предложения по созданию специального аграрного банка – для финансирования сельхозтоваропроизводителей, введению прогрессивного земельного налога и, что немаловажно, усилению господдержки фермерским и крестьянским хозяйствам. По словам экспертов, земельный вопрос необходимо решать в комплексе с другими: предоставлением госсубсидий и техники аграриям, подготовкой специалистов. Вся информация по земельным ресурсам страны должна быть прозрачной и открытой для населения.

Словом, развитие отечественного агропромышленного сектора становится одним из главных приоритетов государства, и здесь предстоит большая работа по объеди­нению усилий власти, общества и бизнес-структур.

Подводя итоги заседания, Б. Сагинтаев подчеркнул, что работа Комиссии по земельной реформе идет в правильном русле. Учтены пожелания большого количества людей, и уже вырабатывается общее консолидированное мнение по ряду острых вопросов: сохранению нормы по аренде земли на 49 лет для казахстанцев, определению размеров приграничных территорий и пастбищ, передавае­мых в пользование сельчанам. Суть планируемой реформы – у земли должен быть рачительный хозяин. Комиссия стала хорошей диалоговой площадкой, вырабатываемые на таких встречах решения уже можно вносить на рассмотрение Правительству и Парламенту. На посту председателя Комиссии по земельной реформе Б. Сагинтаева сменил вице-премьер, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.

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