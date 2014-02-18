Общество
Востребован «узкий» специалист

За последние годы в Индустриальной зоне открыты и успешно работают десятки новых производств. Установлено дорогостоящее оборудование, а вот со специалистами, способными его обслуживать, проблема. Восполнить дефицит кадров и призван учебный центр. 

Обучение будет проводиться высококвалифицированными специалистами разных профессий с применением новейших технологий. Теоретические знания, подкрепленные навыками по обслуживанию станков и оборудования на интерактивной доске, слушатели закрепят непосредственно на предприятиях. Курс рассчитан на срок от 1 до 3 месяцев, в зависимости от сложности. Руководители производств, для которых готовят специалистов, примут участие в аттестации учащихся. 

Спрос на специалистов достаточно большой. 

К примеру, ТОО «Арт-курылыс» срочно требуются специалисты по 47 специальностям, в том числе крановщики, механизаторы, сварщики, инженеры-строители, технологи, механики, геодезисты. ТОО «Ferrum-Vtor» готово принять на работу металлургов, слесарей-ремонтников, электромонтеров, наладчиков оборудования. ТОО «Шымкентуглегаз» нужны газоэлектросварщики, слесари по ремонту технологического оборудования, аппаратчики химической промышленности. 

Любовь ДОБРОТА,
Шымкент

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