Востребованность Содружества и сотрудничества

– Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопас­ности на всем пространстве Содружества. Предлагаю Исполкому СНГ внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимовыгодному пользованию трансграничными водными ресурсами, – сказал Глава государства.

По мнению Президента Казахстана, особую актуальность приобретает климатическая повестка. Он подчеркнул, что изменение климата обостряет проблему обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ.

– Благодаря совместной работе был реализован ряд важных инициатив, нацеленных на расширение торгово-экономического сотрудничества, сохранение наших тесных культурно-гуманитарных связей, а также повышение потенциала и международного авторитета Содружества. В непростых геоэкономических условиях особое внимание было уделено укреплению экономического потенциала Содружества и прежде всего выполнению положений Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Успешная реализация первого этапа Плана мероприятий позволила повысить деловую активность, нарастить объемы взаимной торговли, ускорить постпандемийное восстановление экономик. В условиях турбулентности глобальной и региональной экономики нам необходимо задействовать весь имеющийся потенциал для сохранения тесных торгово-экономических связей, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он проинформировал лидеров стран Содружества об основных итогах многоплановой работы, которую совместно с партнерами и Исполнительным комитетом СНГ Казахстан провел за минувший год. По словам Главы государства, в соответствии с приоритетами своего председательства Казахстан стремился консолидировать усилия государств-участников по многим направлениям с учетом текущих процессов мирового развития.

Открыв заседание, Президент РК обозначил, что в повестку дня включены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества стран СНГ.

– В качестве члена совета в заседании впервые участвует Президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Приветствуя лидеров стран СНГ на заседании в узком составе (проводилось оно большей частью за закрытыми дверями), Глава нашего государства в первую очередь искренне поблагодарил их за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходивших в эти дни в Астане.

Заседание Совета глав государств – участников СНГ проходило под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева и стало ключевым мероприятием Казахстана на посту председателя в Содружестве Независимых Государств в 2022 году.

Первый после начала пандемии полноценный очный саммит глав государств СНГ прошел в Астане.

В ходе заседания в узком формате выступили все участвующие главы государств и правительств.

После встреча продолжилась уже в расширенном составе. На ней Касым-Жомарт Токаев напомнил, что заседание СГГ в Астане стало первым полноценным саммитом СНГ в очном формате после пандемии COVID-19.

– В узком составе мы весьма продуктивно обменялись мнениями по самым актуальным вопросам нашего дальнейшего сотрудничества, наметили главные приоритеты развития Содружества Независимых Государств, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На заседании в расширенном составе главы государств договорились сразу перейти к процедуре подписания официальных документов. Пока лидеры ставили подписи на решениях и соглашениях, достигнутых по итогам встречи, Президент РК рассказал, о чем еще шла речь на заседании в узком составе.

– Мы обсуждали вопрос о переименовании должности Исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального сек­ретаря СНГ. Выступая по этому вопросу, я высказал такое предложение, – сообщил Глава нашего государства.

Он напомнил, что на саммите СВМДА, прошедшем в Астане, уже было принято решение о переименовании должности Исполнительного секретаря Совещания в должность Генерального секретаря. Ранее таким же образом была переименована должность Исполнительного секретаря ШОС. По мнению Касым-Жомарта Токаева, это имеет значение для повышения статус­ности должности руководителя исполнительного органа.

Подводя итоги заседания, Президент РК подчеркнул результативность состоявшегося саммита.

– Мы имеем все основания зая­вить, что наше заседание было результативным. Тем более что, кроме принятия документов, главы делегаций провели, на мой взгляд, очень полезную дис­куссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня. Высказанные при этом конструктивные предложения, наряду с рассмотренными документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что, безусловно, отвечает нашим общим целям. В заключение выражаю благодарность сотрудникам Исполкома СНГ, нашим экспертам, всем органам Содружества, принимавшим непосредственное участие в подготовке и проведении заседания Совета глав государств, – заключил Глава государства.

На расширенном заседании также выступили председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, председатель Совета глав государств СНГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Грамоту Содружества Независимых Государств председателю Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радику Батыршину – за большой личный вклад в формирование общего информационного пространства СНГ, укрепление дружбы и сотрудничества между странами, а также в связи с 30-летием МГТРК.

После завершения заседания СГГ СНГ об основных его итогах на брифинге для СМИ рассказал заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

В первую очередь он напомнил, что подходы нашей страны к развитию сотрудничества в рамках этого объединения остаются неизменны: Казахстан рассмат­ривает углубление сотрудничества в формате СНГ как одно из приоритетных направлений своей внешней политики. Глава МИД РК также подчеркнул, что за 30 лет, прошедших с момента создания Содружества, это объединение превратилось в авторитетную международную структуру, которая обеспечивает поступательное развитие ее государств-участников на основе принципов взаимопонимания и учета интересов друг друга, соз­даны действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, наработан уникальный опыт практически во всех сферах сотрудничества.

– В ходе состоявшегося саммита главы государств вновь подтвердили востребованность этой организации, отметили настрой на укрепление многостороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость дальнейшего повышения эффективности деятельности СНГ, – добавил Мухтар Тлеуберди.

Говоря об итогах встречи, он сообщил, что в целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ принято решение об активизации работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Большой блок вопросов традиционно был посвящен культурно-гуманитарной сфере. В частности, главы государств рассмотрели вопрос о тематических годах в СНГ, и принято решение объявить 2024-й – Годом волонтерского движения, 2025-й – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира и единства в борьбе с нацизмом, 2026-й – Годом охраны здоровья. Также на заседании был определен город, который станет культурной столицей СНГ в 2023 году – это Санкт-Петербург.

– Отмечая особую роль культурной составляющей в интеграционном взаимодействии, члены Совета глав государств СНГ по инициативе Республики Казахстан приняли Заявление о развитии сотрудничества в облас­ти культуры. Еще одним документом саммита стало Заявление глав государств о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подчеркивается важность совместных действий стран СНГ по вопросам климатической повестки. Отдельное внимание на саммите было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности. Главы государств утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023–2025 годы, – сообщил глава МИД РК.

По инициативе Президента РК принято решение о начале подготовки документов об учреж­дении в СНГ статусов наблюдателей и партнеров. Это, как подчеркнул министр, позволит привлечь к работе Содружества другие страны и международные организации.

В целях укрепления сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека принято новое положение о комиссии по правам человека СНГ. Кроме того, среди других решений саммита – подписанные соглашения об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ и о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции.

Также на встрече в Астане лидеры определились с местом и временем проведения следующего саммита: поскольку после Казахстана эстафету председательства в органах Содружества принимает Кыргызстан, заседание СГГ СНГ в 2023 году пройдет в Бишкеке (предположительно – 13 октября).

В завершение Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что казах­станская сторона удовлетворена итогами состоявшегося мероприя­тия, и выразил уверенность, что астанинский саммит СНГ станет очередным шагом на пути укреп­ления сотрудничества во благо наших государств и народов.

Со своей стороны председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что на встрече в узком составе у глав делегаций состоялся откровенный разговор, в котором были затронуты «все болевые проб­лемы, которые, к сожалению, присутствуют на пространстве Содружества», и выражено желание эти проблемы решить.