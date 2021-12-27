Востребованные кадры

Под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Решением комиссии стипендия в третьем потоке 2021 года присуждена 569 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки, в том числе по категории «Ученые», в ведущие научные и производственные центры мира.

В нынешнем году наиболее востребованными стали такие специальности, как «Методология и методика дистанционного обучения. Разработка педагогических платформ», «Методика преподавания STEM дисциплин», «Стратегический менеджмент и лидерство в высшем образовании», «Педагогические инновации», «Биология, молекулярная биология, биохимия», «Вирусология. Инфекционные болезни. Эпидемиология», «Цифровая экономика. Цифровой маркетинг» и другие.

По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».