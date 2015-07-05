Свежий выпуск Востребовано в мире Роза АМАНОВА

В рамках исполнения поручений Главы государства по вовлечению регионального бизнеса в строительство и подготовку выставки национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» установила сотрудничество с отечественными поставщиками товаров, работ и услуг. Как сообщает пресс-служба нацкомпании, на сегодня подписаны меморандумы с акиматами Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей и с акиматом города Астаны.

В соответствии с этими соглашениями заключены договоры с 83 предприятиями на сумму 87 млрд тенге. В их числе 65 компаний – из Астаны (сваи, бетон, щебень, растворы строительные, анкерные болты, опалубка, газоблоки, дизельное топливо, химические смеси, сэндвич-панели, насосное оборудование и т. д.), одна компания – из Северо-Казахстанской области (металлоконструкции, монтаж), 12 – из Карагандинской (металлопрокат, изготовление металлоконструкций, ЖБИ, сваи, спецодежда, радиаторы, трубы и фитинги из полипропилена), 2 – из Павлодарской области (металлопрокат (арматура), кабельная продукция), Южно-Казахстанская область представлена 2 предприятиями (производство и поставка трансформаторного оборудования) и Восточно-Казах­станская область – одной компанией (минералватные плиты).

Остальные 18 производителей из 101, привлеченных к строительству объектов ЭКСПО-2017, задействованы вне меморандумов. Среди них 13 поставщиков из Акмолинской области (битумная эмульсия, инертные материалы, газоблоки, пенополистирол, металлоизделия, сваи) и 5 алматинских производителей (стеклопакет, витражные ограждающие конструкции, гидроизоляционный материал на основе бентолайнера, оборудование для системы приточно-вытяжной вентиляции, сваи).