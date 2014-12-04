Востребовано – значит эффективно 681 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Задача пилотного проекта «Өрлеу», обеспеченного финансовой поддержкой государства, заключается в том, чтобы каждая безработная трудоспособная семья не только получала пособие, но также была социально адаптирована и профессионально ориентирована на то, чтобы перейти от пассивной денежной помощи к активной поддержке семьи и минимизации иждивенческих настроений. Ведь программа «Дорожная карта занятости-2020» сегодня направлена на повышение уровня благосостояния населения путем организации устойчивой и продуктивной занятости, снижения и недопущения роста уровня безработицы.

Участница проекта «Өрлеу» Светлана Петровна Горинова живет в поселке Аршалы. После смерти мужа она воспитывает ребенка одна и нуждается в социальной защите. А после получения необходимой информации и консультаций женщина по направлению районного отдела занятости была трудоустроена в ГДЦ Целиндорстрой-1.

А вот Багдат Какенова, будучи самостоятельно занятой, по второму направлению госпрог­раммы получила микрокредит на 3 млн. тенге для дальнейшего развития собственного бизнеса. Благодаря этой помощи она в своем кафе увеличила столовый зал, приобрела дополнительное оборудование и создала три новых рабочих места.

Реализуя Государственную программу «Балапан», ТОО «Алтын Балык» открыло в ауле Жибек Жолы детский сад «Бота», где была трудоустроена помощником воспитателя по уходу за детьми Сара Закупова. Это социальное рабочее место предоставлено ей благодаря третьему направлению «Дорожной карты занятости-2020».

Еще пример: индивидуальный предприниматель из райцентра Анатолий Ухналь сегодня успешно занимается производством железобетонных колец, крышек и плит. Он получил кредит на развитие своего дела и обновил оборудование мини-завода. И при этом он также трудоустроил на социальное рабочее место инвалида третьей группы Владимира Поволяева.

Надо сказать, что, кроме этого, в Аршалынском районе безработных активно привлекают к работе по развитию инфраструктуры и ЖКХ. Так, на средства из республиканского бюджета в 35,4 млн. тенге здесь произвели ремонт молодежного центра, где были дополнительно трудоустроены 10 человек.

Безработный житель аула Жалтырколь Бейбит Рустемов обратился в районный центр занятости, где получил консультации по возможному участию в социальной программе. В итоге в августе в рамках второго направления программы он получил кредит в 3 млн. тенге для развития своего домашнего хозяйства, производства и реализации кумыса и при этом дополнительно создал три рабочих места.

По словам директора районного центра занятости Бахыт Сыздыковой, на развитие животноводства, ведение собственного хозяйства и расширение бизнеса 18 аршалынцев получили в общей сложности кредиты на сумму 50,5 млн. тенге.

– Это направление программы в районе является наиболее востребованным, так как основная часть выделенных средств приходится на животноводство, что совпадает с приоритетами развития сельского хозяйства, – говорит она. – И поэтому, безусловно, для самозанятого, безработного и малообеспеченного населения участие в данной социальной программе – это шаг к будущему успеху.



