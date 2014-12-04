Востребовано – значит эффективно

681
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Задача пилотного проекта «Өрлеу», обеспеченного финансовой поддержкой государства, заключается в том, чтобы каждая безработная трудоспособная семья не только получала пособие, но также была социально адаптирована и профессионально ориентирована на то, чтобы перейти от пассивной денежной помощи к активной поддержке семьи и минимизации иждивенческих настроений. Ведь программа «Дорожная карта занятости-2020» сегодня направлена на повышение уровня благосостояния населения путем организации устойчивой и продуктивной занятости, снижения и недопущения роста уровня безработицы.
Участница проекта «Өрлеу» Светлана Петровна Горинова живет в поселке Аршалы. После смерти мужа она воспитывает ребенка одна и нуждается в социальной защите. А после получения необходимой информации и консультаций женщина по направлению районного отдела занятости была трудоустроена в ГДЦ Целиндорстрой-1.
А вот Багдат Какенова, будучи самостоятельно занятой, по второму направлению госпрог­раммы получила микрокредит на 3 млн. тенге для дальнейшего развития собственного бизнеса. Благодаря этой помощи она в своем кафе увеличила столовый зал, приобрела дополнительное оборудование и создала три новых рабочих места.
Реализуя Государственную программу «Балапан», ТОО «Алтын Балык» открыло в ауле Жибек Жолы детский сад «Бота», где была трудоустроена помощником воспитателя по уходу за детьми Сара Закупова. Это социальное рабочее место предоставлено ей благодаря третьему направлению «Дорожной карты занятости-2020».
Еще пример: индивидуальный предприниматель из райцентра Анатолий Ухналь сегодня успешно занимается производством железобетонных колец, крышек и плит. Он получил кредит на развитие своего дела и обновил оборудование мини-завода. И при этом он также трудоустроил на социальное рабочее место инвалида третьей группы Владимира Поволяева.
Надо сказать, что, кроме этого, в Аршалынском районе безработных активно привлекают к работе по развитию инфраструктуры и ЖКХ. Так, на средства из республиканского бюджета в 35,4 млн. тенге здесь произвели ремонт молодежного центра, где были дополнительно трудоустроены 10 человек.
Безработный житель аула Жалтырколь Бейбит Рустемов обратился в районный центр занятости, где получил консультации по возможному участию в социальной программе. В итоге в августе в рамках второго направления программы он получил кредит в 3 млн. тенге для развития своего домашнего хозяйства, производства и реализации кумыса и при этом дополнительно создал три рабочих места.
По словам директора районного центра занятости Бахыт Сыздыковой, на развитие животноводства, ведение собственного хозяйства и расширение бизнеса 18 аршалынцев получили в общей сложности кредиты на сумму 50,5 млн. тенге.
– Это направление программы в районе является наиболее востребованным, так как основная часть выделенных средств приходится на животноводство, что совпадает с приоритетами развития сельского хозяйства, – говорит она. – И поэтому, безусловно, для самозанятого, безработного и малообеспеченного населения участие в данной социальной программе – это шаг к будущему успеху.

Популярное

Все
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
День рождения национального театра
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Глава государства ознакомился с предложениями по конституционной реформе
Реанимобили прибыли в районы
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]