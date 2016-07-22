Свежий выпуск
​Востребованы инновационные идеи
Айнур КЕМБАЕВА

Условия проведения конкурса были представлены вчера на брифинге в Службе центральных коммуникаций с участием руководителя управления политики инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию РК Жандоса Хасена и заместителя председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» Омиржана Ташимова.

– Одним из направлений деятельности агентства является развитие инновационных проектов и выявление инновационных идей в Казахстане, – отметил О. Ташимов. – Ежегодно, начиная с 2005 года, мы организуем Нацио­нальный конкурс инноваций. Так, в 2015 году на него было заявлено 796 участников. Особую активность проявили школьники, которые направили на конкурс более 300 заявок.

По его словам, в этом году НАТР принимает заяв­ки на участие в Нацио­нальном конкурсе инноваций до августа 2016 года. Ознакомиться с условиями участия в состязании, а также подать онлайн-заявку можно на сайте www.natd.gov.kz. Итоги конкурса будут подведены на XI Инновационном конгрессе в сентябре 2016 года.

В нынешнем году общий денежный призовой фонд составляет 6 млн тенге. Конкурс представлен в нескольких номинациях: «Лучший инновационный проект среди учащихся средних школ», «Лучший инновационный проект среди студентов», «Лучшее рационали­заторское предложение». Кроме того, в 2016 году впервые будут определены лучшие проекты в различных видах инноваций: процессная, маркетинговая, организационная, продуктовая и социальная инновация.

– Агентство не является просто провайдером или финансовым институтом в области поддержки финансирования инновационных проектов, наша задача – поиск и развитие, продвижение новых идей, инновационных проектов, услуг, – подчеркнул заместитель председателя правления агентства.

По его словам, конкурсная комиссия будет со­стоять из представителей Палаты предпринимателей, отрасле­вых ассоциаций, государственных органов, будут определены «Лучший бизнес-ангел» и «Самый инновацион­но-активный регион». Для лучшего инновационного проекта среди учащихся средних школ при поддерж­ке British Council будет организована учебно-ознакомительная поездка в Велико­британию. 

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