Вот это подарок Павлику!

Главным презентом для всех павлодарцев ко Дню металлурга и Дню города стал первый арт-фестиваль MetAL Fest, организованный компанией ERG.

Два года здесь не отмечали День металлурга всем городом, ограничиваясь из-за карантинных рамок собраниями «в узком кругу». И вот наконец живая встреча, да еще и в уникальном формате. Тысячи павлодарцев пришли в парк Гагарина, куда их пригласили предприятия ERG – АО «Алюминий Казахстана» и Казахстанский электролизный завод. В свой профессиональный праздник металлурги разделили с земляками радость и хорошее настроение.

За масштаб и уникальную «начинку» арт-фестиваля отвечала команда артистов из Алматы и Нур-Султана. По словам теат­рального продюсера Ольги Султановой, организаторы, которых пригласила в Павлодар компания ERG, решили провести массовое, но при этом теплое, семейное мероприятие в новом для города формате и постарались наполнить его театральным контентом.

Например, уже на входе в парк Гагарина горожан встречали артисты столичного шоу Viva – уличные актеры на ходулях, с которыми павлодарцы делали на память яркие фотографии. И сразу после этого каждый мог найти развлечение для себя – на любой возраст и интерес. Театральнос­­ти добавили перформансы «Жорина семья» и «Золотые люди», детский кукольный спектакль «Как Маша искала профессию».

Анимационная программа для детей работала по всей территории парка. Квест «В поисках металлической руды» с 15 зонами оказался популярен у подростков, а для самых маленьких продумали развлекательный блок с любимыми героями современных мультфильмов Лисичкой и ми-ми-мишками.

– Сегодня ведь и погода как по заказу! Гуляем с детьми и наслаждаемся, – поделилась впечатлениями павлодарка Ирина Радченко. – Приятно удивила программа – так много разных локаций, дети с нетерпением ждали квеста. Ну и бонус в виде бесплатного мороженого для всех детей порадовал. Спасибо компании ERG за такой праздник для всех горожан!

Много зрителей собрали мас­тер-классы: юных гостей праздника учили готовить витаминные чаи, моделировать маски, делать слаймы. Ярким украшением вечера стал изначально белый стенд, на котором буквально за час появились десятки рисунков на тему «Металлурги глазами детей». А к трем станциям аквагрима даже выстроились небольшие очереди, и постепенно парк наполнился новыми героями – тигрятами, котятами, принцессами, супрегероями и другими любимцами детворы.

И уж точно ни одна семья, пришедшая на фестиваль, не пропустила сектор настольных и спортивных игр. Казалось бы, довольно простые игры – забить гвоздь в полено, попасть мягкой подушечкой в кольцо из катапульты, лопнуть воздушный шарик лазером, «посадить» мячики для гольфа в отверстия на доске с балансиром – но здесь происходили самые настоящие баталии, со спортивным азартом, с эмоциями болельщиков и аплодисментами победителям. Как же не хватало павлодарцам такого праздника, как соскучились они по живому общению на свежем воздухе…

– Давно ждали народных гуляний, ведь два года не собирались вместе! И сразу решили, что придем в парк Гагарина, как только увидели в соцсетях объявление о предстоящем празднике. Да и на работе обсуждали с коллегами, что здесь будет все лучшее на День металлурга, – говорит Серик Мукашев, который привел на арт-фестиваль своего 9-летнего сына Алихана. – Я уже 15 лет работаю сварщиком в цехе централизованного ремонта алюминиевого завода. И с каждым годом условия на работе все лучше и лучше. Хочется, чтобы родное предприятие и дальше развивалось, делало городу такие подарки и чтобы Павлодар становился все краше и уютнее.

Был в этот вечер еще один важный презент для города – на основной сцене арт-фестиваля прошел спектакль «Я привез подарок Павлику» Алматинского независимого театра ARTиШОК. Главные роли в нем исполнили актер театра и кино Азиз Бейшеналиев и актриса театра ARTиШОК Галина Пьянова. А уникальна эта постановка тем, что готовилась она целенаправленно для жителей города на Иртыше. Галина Пьянова заранее прилетела в Павлодар, познакомилась с людьми, пообщалась, накопила эмоции и создала этот подарок.

В основу спектакля легли истории типичных горожан, жизни которых тесно переплетаются с судьбой Павлодара. Одна из героинь – приезжая алматинка – везет подарок Павлику и узнает все то, чем наполнен город на Иртыше. Трамваи – как лучший в мире общественный транспорт. Набережка – как лучшее место для встреч и отдыха. И, конечно, люди – кумиры молодежи Скриптонит, Трувер, Алдияр Жапарханов, а рядом с ними классики – Павел Васильев, Шакен Айманов, Каныш Сатпаев, Наум Шафер…

Вот таким подарком Павлику, как нередко между собой называют город его жители, стал спектакль. Как напоминание павлодарцам об истории и возможность увидеть себя со стороны, а еще – стать соучастником действия, проходящего на сцене.

Продолжился праздник вечером на центральной набережной города. Впервые на сцене Ertis Promenade выступил популярный казахстанский R&B артист M’Dee (Мади Тохтаров), исполнивший свои хиты «18», «Много тебя», «Наивная». А еще павлодарцы танцевали под Macarena, «Солн­це Монако», Hit the road Jack и забравшийся в топы трек Иманбека Belly Dancer в обработке российского ди-джея Danila Fox.

Отметим, что накануне праздника по традиции на предприя­тиях торжественно открыли обновленные Доски почета – их до следующего Дня металлурга будут украшать фотографии отличившихся заводчан, а также перспективных молодых сотрудников. Конечно, были и профильные награды, которые в этом году получили 169 сотрудников АО «Алюминий Казахстана» и 47 металлургов Казахстанского электролизного завода. Позд­равления от руководства города и области звучали со сцены Дворца культуры имени Естая, где состоя­лось торжественное собрание с вручением государственных и отраслевых наград.