​Вот и жить стали дольше

фото Багдата Есжанова

В минувшем году в системе здравоохранения Приаралья произошли позитивные сдвиги по укреплению здоровья населения, благодаря которым средняя продолжительность жизни кызылординцев в очередной раз подросла, впервые, хоть и незначительно, превысив среднереспубликанский показатель. В первый год реализации программы «Денсаулық», расчитанной на 2016–2019 годы, регион занялся планомерной работой по построе­нию системной интегрированной модели оказания медицинской помощи для обеспечения доступности, своевременности и качества медицинских услуг на всех этапах. В рамках регионального плана, разработанного на основе государственной прог­раммы, было реализовано 203 мероприятия и налажен контроль результативности по 28 индикаторам.

В приоритет попали пять групп заболеваний, на которые приходится больше всего (52%) смерт­ности населения, оказывающих существенное влияние на демографию. По каждой группе были разработаны дорожные карты по внедрению интегрированной модели. В частности, по оказанию медицинской помощи при инфаркте миокарда, при остром нарушении мозгового кровообращения, при травмах, при онкологическом заболевании и при родовспоможении и охране детства.

По сведениям управления здравоохранения, для эффективной реализации дорожных карт была проведена оценка состояния заболеваемости, качества предоставляемой медицинской помощи, ее полнота и ресурсное обеспечение как по кадрам, так и в материально-техническом плане. А базовым принципом стала трехуровневая система оказания помощи.

Работа началась с дооснащения первичного звена, которое расширено 89 профильными кабинетами по всем 5 направлениям. Особое внимание уделялось решению проблем ранней диагностики и профилактики осложнений от болезней системы кровообращения. Помимо при­обретения оборудования, более 1 000 медицинских работников были обучены алгоритмам оказания медпомощи при инсультах и инфарктах миокарда. Во всех ­районах региона проведены мастер-классы для УЗИ-специалистов.

Большое внимание было уделено и совершенствованию медпомощи онкобольным. Здесь также был сделан упор на выявляемость недуга на ранней стадии, для чего было открыто 32 специализированных профкабинета и почти в два раза увеличен кадровый состав. Как результат, показатель запущенных стадий злокачественных новообразований снизился на 37%, уменьшилась и смертность.

Планомерно решалась задача по снижению младенческой и недопущению материнской смертнос­ти. Для этого был создан организационно-статистический отдел с ежедневным мониторингом по ведению регистра беременных и маршрутизации в зависимос­ти от группы риска, усилена кадровая работа, в том числе по подготовке специалистов. Решались и воп­росы своевременного оказания доврачебной и первой медицинской помощи при дорожно-транс­портных происшествиях. На базе ОМЦ специальное обучение прошли 885 специалистов, включая врачей, парамедиков и сотрудников дорожных патрулей. Повысилась оснащенность медицинским оборудованием, внедряется единая информационная система службы экстренной помощи в Кызылорде и районах.

Укреплялось и вторичное звено. В частности, была проведена работа по дооснащению межрайонных травматологических отделений, перепрофилированию коек во всех районных больницах, созданы реабилитационные и восстановительные отделения для продолженной реабилитации инсультных больных, пациентов с травмами и рожениц с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями. А на базе областного онкоцентра был открыт хоспис на 15 коек для оказания паллиативной помощи больным с терминальной стадией.

Пристальное внимание уделялось и решению кадрового вопроса. Был разработан соответствующий трехлетний план, предполагающий обучение, переподготовку и повышение квалификации медицинских работников. Впервые были выделены гранты акима области на целевую подготовку в резидентуре востребованных специалистов. Эти меры позволили существенно снизить нехватку дефицитных специалистов: курсы прошли 135 врачей, в том числе неонатологи, травматологи, онкологи. Для создания кадрового резерва в Польше прошли обучение 15 менеджеров здравоохранения. А в целом, 1 363 кызыл­ординских врача или 59,4% в 2016 году смог­ли повысить свою квалификацию. Пополнилась сис­тема здравоохранения и сразу 81 молодым специалистом. Более половины из них получило направление в первичное звено, в котором, кстати, впервые за последние десятилетия укомплектованность профильными специалис­тами достигла 95%. Сегодня в этом секторе работает уже 379 участков.

Основательно занялся обл­здрав и созданием системы контроля качества медицинской помощи. В минувшем году во всех медицинских организациях региона создана служба поддерж­ки пациентов. Активно ведется работа по снижению очередей в поликлиниках: в крупных – при помощи камер видеонаблюдения, которые позволяют оперативно реагировать на недостатки. Оптимизирована работа регистратур ПМСП, впервые в регионе внед­рена единая информационная платформа Emdeu.kz, расширен функционал Сall-центра. Новации значительно упростили кызылординцам потребность побывать на приеме у нужного специалиста или вызвать врача на дом. Теперь это можно сделать не только по телефону, но и при помощи Интернета.

Дальнейшее развитие получила в регионе специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь (ВСМП). На расширение спектра ВСМП из республиканского бюджета региону было дополнительно выделено около 1,5 млрд тенге. Это, в свою очередь, позволило сразу на 20% увеличить количество операций на открытом сердце, на 27% больше проведено нейрохирургических вмешательств, а число операций по эндопротезированию суставов выросло в 2 раза. Столь же существенно – двукратно – увеличилось количество глазных хирургических вмешательств благодаря открытию офтальмохирургического центра и его оснащению современным диагностическим оборудованием. На базе офтальмоцентра впервые в области был открыт глаукомный кабинет, а всего за полгода необходимую помощь в нем получили более 2 тыс. больных с глаукомой.

Расширило доступ к качественной медицинской помощи жителям Приаралья и открытие филиала Областного медицинского центра в Байконыре. В многопрофильном стационаре заработало терапевтическое отделение и реабилитационные отделения, дневной стационар. Лечебное учреждение обслуживает не только жителей космической гавани и ее поселков, спутников Акай и Торетам, но и население Кармакшинского, Аральского, Казалинского районов общей численностью 280 тыс. человек. А в ближайшее время в нем откроется еще три профильных отделения.

Кроме того, на базе Казалинской железнодорожной больницы был открыт третий межрайон­ный нейроинсультный центр, при Казалинской ЦРБ – отделение продолженной реабилитации инсультных больных на базе Казалинской ЦРБ, а в Кызылорде – нейрореабилитационный центр.

И, конечно же, большое внимание уделено в регионе и борьбе с другими недугами кызылординцев, в том числе противодействию туберкулезу, заболеваемость которым в последние годы идет на спад.

И, надо сказать, итоги минувшего года весьма порадовали медиков региона. План по реализации программы «Денсаулық» оказался действенным, практически по всем целевым показателям был обеспечен позитивный результат, включая достижение главного целевого индикатора – увеличение продолжительности жизни населения до 71,91 лет при республиканском показателе – 71,8.