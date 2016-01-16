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​Вот какие сапоги!
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Это предприятие, выпускающее специализированную и повседневную обувь. Его история начинается с 2008 года. Сначала оно позиционировало себя как реализатор обуви, а через два года было принято решение об открытии собственного производственного цеха по пошиву обуви. Здесь были запущены в производство модели полуботинок, полусапожек мужских, сапог для силовых структур, а в дальнейшем разработаны модели рабочих ботинок и сапог, а отдельно – линия для повседневной обуви. В 2013 году компания приобрела земельный участок в 1,2 га и здание бывшего гаража площадью 1 200 кв. м в с. Максимовка. Два года велись его ремонт и реконструкция под обувную фабрику. И вот фабрика SAMHAT переехала из арендуемого помещения в Астане в собственное здание.

Аким области Сергей Кулагин одобрил деятельность фабрики, поблагодарил коллектив и руководство за целеустремленность, ответственный подход к выбранному делу.

– Мы сдали много важных объектов, укрепляющих экономику региона и всего Казахстана, – сказал глава региона. – Целиноградский район открыл дорогу новому предприятию, здесь появились новые рабочие места, люди получают достойную заработную плату. Импонирует и то, что отечественный бренд станет известен за пределами страны.

Как отметил руководитель ТОО Самал Тлеубаева, больше года потребовалось на реконструкцию, установку оборудования в новых цехах и приобретение дополнительных станков. За минувший год было произведено более 100 тыс. пар обуви. В настоящее время предприятие выпускает более двух десятков моделей отечественной обуви. При этом ТОО «SAMHAT» выполняет государственный оборонный заказ, являясь единственным предприятием области, выпускающим кожаную обувь высокого качества. Нынче планируется расширение линейки повседневной обуви с доведением годового объема выпуска до 500 тыс. пар. И это далеко не предел. Рынок сбыта обеспечат не только отечественные потребители, казахстанская обувь появится на полках магазинов зарубежных стран. Открытие фабрики дало возможность трудоустроить 60 человек, а в перспективе планируется увеличить число рабочих мест до 200.

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