Вот компания какая!

Проведение учебного курса инициировано Программой по борьбе с наркотиками Отдела военного сотрудничества посольства США в Казахстане и Комитетом государственных доходов МФ РК. Ее старту предшествовало торжественное построение и знакомство с личным составом кинологического питомника СЭР ДГД по ЮКО.
Директор Программы по борьбе с наркотиками Отдела военного сотрудничества посольства США в Казахстане Кристофер Кент считает, что борьба с наркобизнесом не имеет границ, она общая для всех стран и континентов. Вот почему важно, чтобы все наработки в этой сфере стали достоянием тех, кто призван противостоять наркотрафику.
В кинологическом питомнике таможенной службы Южного Казахстана сегодня два с половиной десятка бельгийских малинуа. Все они несут службу на казахстанско-узбекской границе, заступая в наряд на сутки. Офицерами-кинологами ДГД по ЮКО при помощи служебно-розыскных собак с начала года выявлено 46 фактов контрабанды наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 863,2 грамма наркотических средств. Только на счету бельгийской малинуа по кличке Фара три таких факта. Сотрудник таможни Адыль Мусаев говорит, что пес хорошо обучен и сполна отрабатывает высококалорийный корм, которым питается, и уход, который ему обеспечивает кинолог. Вот и в ходе демонстрации профессиональных навыков Фара не подкачал своего напарника. Из толпы людей он быстро «вынюхал» мужчину, в куртке которого были спрятаны наркотики.
На высоте оказались и другие питомцы, продемонстрировав свои способности обнаруживать запрещенные к перемещению через границу предметы, включая оружие и боеприпасы. Пес по кличке Чикки в считанные секунды отыскал взрывчатку, спрятанную в автомобиле. Он не так давно сменил австрийское гражданство на казахстанское и обучен по австрийской методике.
Чикки вместе с еще тремя южноказахстанскими служебно-розыскными собаками, прошедшими специальное обучение на поиск взрывчатых веществ, был задействован в охране общественной безопасности в период проведения ЭКСПО.
Особой разницы между американским и казахстанским методом дрессировки служебно-розыскных собак нет, говорят отечественные кинологи. Это в полной мере продемонстрировали их питомцы, показав высокие результаты при проведении досмотра грузовых и легковых авто, автобусов, багажа и помещений на предмет выявления наркотиков и наркосодержащих средств, оружия и боеприпасов. И все же есть определенные нюансы, освоение которых не помешает, а только пойдет на пользу, чтобы повысить квалификацию и отдачу службы кинологов. Инструкторы-кинологи из США, работавшие в таможенных органах, готовы поделиться наработанным опытом, чтобы научить своих казахстанских коллег американскому методу работы по поиску наркотических средств.