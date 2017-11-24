Вот компания какая!

Проведение учебного курса инициировано Программой по борьбе с наркотиками Отдела военного сотрудничества посольства США в Казахстане и Комитетом государственных доходов МФ РК. Ее старту предшествовало торжественное построение и знакомство с личным составом кинологического питомника СЭР ДГД по ЮКО.

Директор Программы по борьбе с наркотиками Отдела военного сотрудничества посольства США в Казахстане Кристофер Кент считает, что борьба с наркобизнесом не имеет границ, она общая для всех стран и континентов. Вот почему важно, чтобы все наработки в этой сфере стали достоянием тех, кто призван противостоять наркотрафику.

В кинологическом питомнике таможенной службы Южного Казахстана сегодня два с половиной десятка бельгийских малинуа. Все они несут службу на казахстанско-узбекской границе, заступая в наряд на сутки. Офицерами-кинологами ДГД по ЮКО при помощи служебно-розыскных собак с начала года выявлено 46 фактов контрабанды наркотичес­ких средств. Из незаконного оборота изъято 863,2 грамма наркотических средств. Только на счету бельгийской малинуа по кличке Фара три таких факта. Сотрудник таможни Адыль Мусаев говорит, что пес хорошо обучен и сполна отрабатывает высококалорийный корм, которым питается, и уход, который ему обеспечивает кинолог. Вот и в ходе демонстрации профессиональных навыков Фара не подкачал своего напарника. Из толпы людей он быстро «вынюхал» мужчину, в куртке которого были спрятаны наркотики.

На высоте оказались и другие питомцы, продемонстрировав свои способности обнаруживать запрещенные к перемещению через границу предметы, включая оружие и боеприпасы. Пес по кличке Чикки в считанные секунды отыскал взрывчатку, спрятанную в автомобиле. Он не так давно сменил австрийс­кое гражданство на казахстанское и обучен по австрийской методике.

Чикки вместе с еще тремя южноказахстанскими служебно-розыскными собаками, прошедшими специальное обучение на поиск взрывчатых веществ, был задействован в охране общественной безопасности в период проведения ЭКСПО.

Особой разницы между американским и казахстанским методом дрессировки служебно-розыскных собак нет, говорят отечественные кинологи. Это в полной мере продемонстрировали их питомцы, показав высокие результаты при проведении досмотра грузовых и легковых авто, автобусов, багажа и помещений на предмет выявления наркотиков и наркосодержащих средств, оружия и боеприпасов. И все же есть определенные нюансы, освоение которых не помешает, а только пойдет на пользу, чтобы повысить квалификацию и отдачу службы кинологов. Инструкторы-кинологи из США, работавшие в таможенных органах, готовы поделиться наработанным опытом, чтобы научить своих казахстанских коллег американскому методу работы по поиску наркотичес­ких средств.