Вот она была. И нету…

Она – это общага. Или оно – общежитие. Столичного политехнического колледжа. Еще осенью здание грустно зияло пустыми

глазницами окон, а к лету исчезло.

Снесли потому, что обнаружилась трещина в фундаменте. Говорят, пос­ледствия глобальной реконструкции проспекта Богенбая, случившейся несколько лет назад. Тогда снимались дорожные одежды, перекладывались коммуникации. Вот блоки и «пошли».

Теперь здесь ровная площадка. Только ветер пыль гоняет. Районное начальство сообщило жителям микрорайона «благую» весть: будет здесь новое общежитие! Аж восемь этажей высотой! На новом надежном (свайном!) фундаменте.

Что случится в процессе строительства с двумя близстоящими жилыми домами (эпохи 60-х прошлого века), не сообщили. А жители подумали, поду­мали и собрали подписи. Против! И их можно понять: уж лучше сквер какой заложить. От него точно фундаменты никуда не «уйдут»…