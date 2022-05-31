Проблемная зона
Вот она была. И нету…
Игорь Бургандинов

Она – это общага. Или оно – общежитие. Столичного политехнического колледжа. Еще осенью здание грустно зияло пустыми
глазницами окон, а к лету исчезло.

Снесли потому, что обнаружилась трещина в фундаменте. Говорят, пос­ледствия глобальной реконструкции проспекта Богенбая, случившейся несколько лет назад. Тогда снимались дорожные одежды, перекладывались коммуникации. Вот блоки и «пошли».

Теперь здесь ровная площадка. Только ветер пыль гоняет. Районное начальство сообщило жителям микрорайона «благую» весть: будет здесь новое общежитие! Аж восемь этажей высотой! На новом надежном (свайном!) фундаменте.

Что случится в процессе строительства с двумя близстоящими жилыми домами (эпохи 60-х прошлого века), не сообщили. А жители подумали, поду­мали и собрали подписи. Против! И их можно понять: уж лучше сквер какой заложить. От него точно фундаменты никуда не «уйдут»…

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