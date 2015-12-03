​Вот так «подсластил»…

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Согласно протоколу об административном нарушении, этот гражданин в служебном кабинете руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» передал чиновнику незаконный подарок в виде коробки конфет «Баян Сулу» стоимостью 1 270 тенге. В судебном заседании Б. вину в совершении правонарушения признал. На него наложено взыскание в виде штрафа в размере 200 МРП – это 396 тыс. тенге, которые будут направлены в доход государства.

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