Вот такая волокита

Общество
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Аэлита Таева, Акмолинская область

На то, чтобы запустить крупный инвестпроект, его инициаторам пришлось три года тратить время
и нервы.

Инвестиционный проект действительно многообещающий: ТОО «BIG FARM» планирует запустить в Ерейментауском районе комплекс по производству говядины мощностью 20 тыс. голов крупного рогатого скота абердин-ангусской и герефордской пород. И та и другая, напомним, входят в тройку самых распространенных, давно завоевав большую популярность у животноводов во многих странах, в том числе в Казахстане.

В 2019 году проект вошел в Карту индустриализации. Общая его стоимость – 63 млрд тенге. Он включает в себя не только строительство крупной откормочной площадки и мясокомбината, но и гидропонной теплицы для выращивания зеленых кормов, а также комбикормового завода.

Более того, предусмот­рено возведение поселка для персонала со всей необходимой инфраструктурой – детским садом, медицинским пунктом, спортивным комплексом, магазинами и прочим.

– Мы предлагаем технологию полного цикла производства и переработки говядины в строгом соответствии с экологическими стандартами ЕС. Инвесторами выступает группа испанских компаний, в том числе холдинг «URBAS GRUPO FINANCIERO», имею­щий огромный опыт строи­тельства и эксплуатации подобных объектов и практикующий научный подход к ведению такого рода производства. Кстати, наши специалисты будут проходить обучение по американской системе разделки и обвалки мяса NAMP (North American Meat Processors) на базе аналогичных мясокомбинатов в Испании, – рассказывает представитель казахстанской стороны, заместитель директора по финансам ТОО «BIG FARM» Кайрат Тасимов.

Но и это еще не все плюсы. По словам представителя товарищества, реализация инвестпроекта позволит создать порядка 450 рабочих мест, средняя заработная плата здесь составит 300 тыс. тенге. Но почему же путь к воп­лощению задумки стал таким долгим?

Оказалось, в течение трех лет инвестор не мог получить земельный участок, причем после проведения обязательной в таких случаях процедуры – общественных слушаний. ТОО столкнулось также с административными барьерами при получении разрешительных документов для строительства.

Не найдя понимания у местных властей, представители товарищества вынуждены были в конце концов обратиться в Генеральную прокуратуру РК.

– По поручению Главы государства органы прокуратуры ведут сопровождение значимых инвестиционных проектов. Сегодня это одно из прио­ритетных направлений нашей надзорной деятельности. ТОО «BIG FARM» не могло, в частности, получить необходимые сведения от госорганов для разработки проектных документов на протяжении нескольких месяцев, то есть не соблюдались сроки предоставления информации, имела место волокита, – рассказал прокурор управления прокуратуры Акмолинской области Рысбек Нурланулы.

Недавно по решению мас­лихата Ерейментауского района «BIG FARM» все же выделили земельный участок. Срок реализации проекта – 2024–2027 годы. Продукция будет направляться не только на внут­ренний рынок, но и на экс­порт – в Китай, страны Персидского залива.

У инвестора имеется также договоренность с Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина о создании на базе ТОО «BIG FARM» учебно-производственного хозяйства для подготовки квалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства.

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