Вот такие фокусы!

Человек по натуре своей любознателен. Порой так хочется увидеть что-то необъяснимое, чудесное, раскрыть рот от удивления. Незабываемые эмоции в детстве мы получали в цирке, где выступали и иллюзионисты, для которых ловкость рук – и работа, и хобби, и образ жизни.

– Александр, расскажите, пожалуйста, как люди начинают заниматься фокусами.

– Не сразу (улыбается). Я не мог жить без хобби, искал, чем занять себя. Даже составил список увлечений, где много всего было. Увлекся, например, танцами, образовалась команда, участвовали в турнирах. Потом и я, и ребята разошлись по своим дорогам. Выучился в колледже на автомеханика, работал на СТО, но понял, что это не мое. Как-то взял колоду карт, зашел на YouTube... Поначалу, конечно, все валилось из рук (смеется). Но со временем стало получаться, понравилось удивлять людей. Появились и первые зрители – родные, друзья, показывал фокусы даже прохожим на улицах.

– И теперь Вы дипломированный фокусник?

– Можно и так сказать. Окончил университет по специальности «культурно-досуговая деятельность». Могу, например, работать режиссером-постановщиком. Кстати, моей дип­ломной работой стала настоящая программа: сделал иллюзионное шоу с элементами автобиографии.

– Так кто же Вы – маг, фокусник или иллюзио­нист?

– Магия – это фокусы, где затрагиваются какие-то шаманские ритуалы, вводящие в заблуждение. Иллюзии бывают, например, оптическими – как обман зрения, а бывают грандиозные иллюзионы, подразумевающие определенные действия – скажем, распиливание человека. Понятия друг с другом соприкасаются, и для большинства людей это одно и то же.

Так, иллюзионист – это человек, который представляет свой номер с помощью специального реквизита: распиливание, левитация, высвобождение из цепей и так далее. А фокусник – это универсал, который работает в непосредственном контакте с людьми. Знаете, для публики в слове «фокусник» присутствует нотка от мошенника. А «иллюзионист» звучит серьезнее, солиднее.

– У Вас есть кумир?

– Это знаменитый иллюзионист Дэвид Блейн, полностью посвятивший себя магическому искусству. Многие знают его по шоу «Уличная магия». Он даже жил полгода в горах, тренировал дыхание и медитировал – находил связь со своим внутренним «Я». В своих выступлениях он пулю ловит зубами! Часто ищет людей, обладающих особыми способнос­тями, учится у них, совершенствуется. Я им восхищаюсь.

– Есть номер других мастеров, который Вы пытались бы повторить?

– Хочу попробовать «высвобождение из смирительной рубашки» Гудини. Это первое в списке. Или, допустим, высвободиться из цепей на высоте 50–60 метров...

– А чем Вы сейчас удивляете свою публику?

– У меня образ фокусника-рокера и реквизит соответствующий: металл, цепи, лезвия, ножи… Но моя гордость – это номер с голубями. Я его полтора года тренировал, еще перед приездом в Астану. Также люблю визуальные эффекты под музыку: голуби появляются из огня, из воздушного шарика. Это специальные голуби породы «смеющаяся горлица», они меньше и спокойнее обычных.

Сейчас у меня 4 программы. Мик­ромагия – это фокусы на близком расстоянии, в которых используются карты, монеты, любые мелкие предметы. Самая ходовая программа – это сценический интерактив, там разные жанры: ментальные, комедийные, визуальные трюки. Зрители становятся частью шоу. Третья прог­рамма подстраивается под событие, так называемая тематическая вечеринка. Детские праздники – наверное, процентов 30 моей работы. Фокусы здесь адаптированные, много игровых моментов. Детей, кстати, труднее удивить, чем взрослых. И реакция у них искренняя, они не притворяются и если увидели какую-то ошибку, тут же подмечают.

– Иллюзия какого рода, на Ваш взгляд, самая зрелищная и запоминающаяся?

– Все, что связано с визуальными эффектами, когда на сцене что-то большое появляется или исчезает. На втором месте, пожалуй, ментальные эффекты – угадывание мыслей. Зрители порой не верят, что в таких номерах ты работаешь не с подставными людьми. Но для любого иллюзиониста это как комплимент. Если тебя «обвиняют» в обмане, значит, у человека не осталось ни единого объяснения, как это сделано, даже приблизительно. Это не может не радовать.

– Важна ли реакция публики во время выступления?

– Конечно. На одни и те же номера, случается, зрители реагируют абсолютно по-разному. Например, в день у меня два выступления. На одном – никакой реакции, отдачи от зала. Сразу думаешь, что надо как-то поменять программу. А на следующем выступлении наоборот: аудитория активная, заинтересованная, эмоциональная. Надо учитывать, что в зале собираются люди разных возрастов, как говорится, от 7 лет до 107. Нравится работать с детьми, дарить им частичку чуда, видеть их улыбки. Всегда откликаюсь на просьбы благотворительных фондов ­выступить в детском доме.

– Ощущаете ли Вы превосходство над зрителем, который наивно удивляется увиденному? Во время выступлений есть ощущение драйва?

– Удивлять – моя работа. Я уважаю своего зрителя, никакого превосходства. Понимаю, что есть люди круче меня во много раз. Один человек хорош, например, в спорте, другой в чем-то еще. Но я убежден, что каждый должен быть профессионалом в своей сфере.

Поначалу вообще не думал, что магия станет моей профессией. Просто нравилось то, что я делаю. Стал учиться, выступать, теперь для меня открылись двери «той-бизнеса» (улыбается). Моя работа – больше творческий процесс, требующий самосовершенствования. Стараюсь развиваться, прохожу тренинги с известными иллюзио­нистами Москвы и Петербурга. Понимаю, что мало показывать хорошо фокусы, нужно еще уметь заявить о себе.

У меня самого, кстати, уже есть опыт преподавания: кружок для детей в школе современного искусства. Набирал группу от 7 до 13 лет, показывал, как можно делать фокусы с обычными предметами: трубочками, монетками, резинками…

– Нужны ли какие-то особые качества человеку вашей профессии?

– В первую очередь нужно все-таки работать над собой, формировать здоровое стремление к мечте и твердость характера. Харизма, наверное, какая-то должна быть, желание взаимодействовать с людьми. А вообще, как говорится, 99% труда и 1% таланта.

– Спасибо, что Вы дарите возможность хоть чуть-чуть поверить в волшебство.

– Мне нравится дарить людям праздник. В будущем хочется сделать грандиозное иллюзионное шоу в Астане. Чтобы люди купили билеты в огромный зал, специально пришли увидеть магию – встретиться со сказкой.