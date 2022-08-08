Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы

Экологи заверяют: в Павлодарской области только относительно молодой Казахстанский электролизный завод имеет СЗЗ, озелененную на 50%. Все остальные крупные предприятия, например, алюминиевый, ферросплавный и нефтеперерабатывающий заводы, Экибас­тузские ГРЭС и Аксуская ТЭС, не достигли показателя и в 10%. Об этом рассказала руководитель общественного объединения «ЭКОМ» Светлана Могилюк.

Существуют «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объек­тов, являющихся объектами воздействия на среду оби­тания и здоровье человека», утвержденные приказом министра здравоохранения Казахстана. По этому документу у предприятий IV и V классов опасности озеленение санитарно-защитной зоны должно быть не менее 60%, для объектов II и III классов опаснос­ти – не менее 50% площади, для объектов I класса опасности – не менее 40%, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Один из инструментов защиты людей и природы – это санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий. На этих территориях нельзя жить и вести определенную деятельность, но, кроме того, здесь должны расти деревья и кустарники.

В Казахстане больше всего выбро­сов в атмосферу производят промышленные предприятия Павлодарской облас­ти. Например, в прошлом году регион внес в черную копилку загрязнений 736 тыс. тонн. Ни одна другая область страны так не «коптит», как Прииртышье. Это неудивительно, ведь здесь действуют несколько десятков крупных промышленных гигантов: с советских времен заводы и станции строились (и продолжают работать по сей день) непосредственно в трех городах или впритык к ним.

Более 24,5 тыс. саженцев посадили шесть крупных предприятий Павлодарской области в своих санитарно-защитных зонах в прошлом году. Нынешним летом общественные экологи пересчитали эти посадки – нашли только 13,6 тыс., больше 4 100 из которых – сухостой, и только 773 деревца полностью здоровы.

Более того, попытки промышленников изменить ситуацию пока заканчиваются провалом: они сажают тысячи деревьев, но выживают меньше половины. К такому выводу пришли экологи во время мониторинга санитарно-защитных зон 15 крупнейших предприятий области.

О проблеме недостаточного озеленения СЗЗ говорили и преж­де, от нее в общем-то никто и не открещивается, но пока именно общественники пытаются активнее всех других найти выход из тупика. Проверяющие госструктуры ограничиваются сверкой докумен­тов: акта о посадках достаточно, чтобы принять действия промышленных предприятий за минимально необходимые. И неозелененная или недостаточно озелененная санитарно-защитная зона ни разу не становилась причиной отказа в выдаче разрешений на эмиссии в окружающую среду. А экологи говорят: продолжать сажать тысячи тополей, сосен, ив по старым схемам – тот самый тупик.

В конце прошлого года на одном из заседаний Экологического совета активисты услышали отчеты промышленников: мол, в очередной раз произвели массовые посадки. И решили проверить качество работы. Оценить жизненное состояние зеленых насаж­дений, посаженных в СЗЗ в 2021 году, смогли в рамках проекта ОО «ЭКОМ» «Зеленый взгляд на При­иртышье-2022», который реализуется при поддержке программы экстренной помощи QOLDA в партнерстве с компанией «Шеврон» и Фондом Евразия Центральной Азии.

Для оценки разработали методику, по которой все растения делили на шесть категорий по состояниям: здоровые, ослаб­ленные, сильно ослабленные, усыхающие, условно живые и сухостой. Привлекли не только представителей НПО – сформировали и обучили группу волонтеров из числа неравнодушных павлодарцев. А научное руководство группы осуществляли профессор Торайгыров Университета, кандидат биологических наук Виктор Камкин, председатель ОО «ЭКОМ», кандидат географических наук Светлана Могилюк и заместитель председателя ОО «ЭКОМ» биолог Марина Поух.

Опять же по линии Экологического совета предприятиям рекомендовали содействовать общественникам при проведении мониторинговых выездов.

– Но ряд предприятий отказался от сотрудничества, – говорит Светлана Могилюк. – Еще при сборе информации, а мы писали запросы с просьбой предоставить данные о посадках в санитарно-защитной зоне в 2021 году, не дали ответов ТОО «Майкубен-Вест», АО «Майкаинзолото», АО «Каус­тик», АО «Кастинг». Еще два предприятия письменно ответили, сколько и чего посадили, но отказались показать это на местности – ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» и АО «Павлодарэнерго». Три предприятия сообщили, что посадки 2021 года расположены на территории самих промышленных площадок, а не на СЗЗ, – это ТОО «Богатырь-Комир», АО «КЭЗ», ТОО «KSP Steel».

В итоге выезжали общественники на территории СЗЗ шести предприятий и, что называется, пересчитывали то, что увидели.

Во-первых, увиденное просто не совпадало с заявленным. Так, в ответе Экибастузской ГРЭС-2 была указана цифра в 9 450 посаженных деревьев, а нашли общественники только 3 065, у алюминиевого завода указано 2 412, а пересчитано 316. Пусть не такое значительное, но расхождение было везде.

Во-вторых, количество просто отходит на второй план, когда речь идет о качестве. Несмот­ря на то что в рамках мониторинга все посадки делили на шесть групп, приведем данные по двум крайним – сухостою, то есть безнадежно погубленным расте­ниям, и здоровым.

Меньше всего сухостоя – 19% – у компании ТОО «Нефтехим ЛТД» (и в целом здесь меньше всего посадок – 880 найденных из 1 200 заявленных). Дальше – хуже. У ЭГРЭС-2 и алюминие­вого завода сухостоя по 38% (конечно, учли только фактичес­ки существующие саженцы), у ПНХЗ – 48%, у Аксуского завода ферросплавов – 73%, у АО «ЕЭК» (это Аксуская электрическая станция) – 87%.

Показатели по здоровым посадкам совсем иные – в лучшем случае 6, 9, 12%. А у предприятий близ Аксу не набралось посадок такой категории даже на 1%, их в буквальном смысле единицы!

– Мы увидели целый ряд ошибок, допущенных на разных этапах озеленения, которые и привели к столь печальным последствиям, – утверждает Светлана Могилюк. – Все они сводятся к тому, что подрядчики, которые выполняют работу по заказу промпредприятий, действуют непрофессионально. Например, не учитывают особенности почвы при выборе пород: посадили сос­ны на засоленные почвы (а наши экс­перты определили это, лишь взглянув вокруг – по наличию других растений, которые как раз любят такие условия). Так было на территории зоны ЕЭК. Сама компания, кстати, предлагала посадить там лох и вяз мелколистный, и эти растения могли бы там вырасти. Но подрядчики навязали заказчику сосны, а акимат вообще предлагал посадить там фруктовые деревья. Мы же постоянно даем рекомендацию – не стремиться посадить красивые деревья в санитарно-защитных зонах, там нужны те растения, которые смогут прижиться.

По соснам (кстати, очень дорогим саженцам) в сводке общест­венников после мониторинга просто шокирующие цифры: на территории СЗЗ АО «ЕЭК» насчитали 1 000 сосен, из них три здоровые, 920 – сухостой, остальные ослабленные, усыхаю­щие и типа того. Из 273 сосен, высаженных для завода ферросплавов, пять усыхаю­щие, остальные – уже сухостой.

И причина такой смертности не только неудачный выбор саженцев, но и нарушение технологии посадки.

– Для нас было странным, что подрядчик АЗФ посадил сосны на вид девятилетки, в то время как массовые посадки желательно осуществлять трехлетками высотой 40–50 сантиметров. Большие деревья требуют большого корневого кома и соответствующего полива. Но еще более нас удивили лунки по 20 сантиметров в диаметре. При такой технологии – это заранее убитые деревья, – продолжает эксперт. – На территории СЗЗ АО «ЕЭК» есть и массовый сухостой сосен, но и совершенно другая картина: ближе к предприятию небольшой участок засадил соснами известный в регионе экоактивист, руководитель общественного объеди­нения «Атамекен – Родина» Юрий Гашек. Он очень щепетилен к воп­росам соблюдения технологии, и его сосны растут третий год – приживаемость выше 90%. Да, их немного – не больше сотни, зато все живые.

По утверждению Светланы Могилюк, представители экологических служб предприятий получили в рамках такого сотрудничества нужный опыт и экспертные рекомендации, чтобы впредь тщательнее конт­ролировать подрядчиков. Тем более что планы у них масштабные. Например, алюминиевый завод намерен в ближайшее время высадить в своей санитарно-защитной зоне 17 тыс. саженцев, а электролизный завод – 10 тыс.

Честно говоря, в успех такого озеленения мало кто верит, и опыт прошлых лет доказывает верность сомнений. А ведь есть еще намерение городских влас­тей посадить 20 тыс. единиц. Только вот ни качественного посадочного материала столько в регионе нет, ни профессио­нальных исполнителей, ни возможностей по обеспечению полива и ухода.