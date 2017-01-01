​Вот только глобализм испортил нас

Впрочем, так было во все времена. Как говаривал булгаковский Воланд: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их».

Ну… что касается квартирного вопроса, то тут еще можно поспорить. А вот «глобализм» нас точно изменил. Свидетельством чему стал и год минувший, запомнившийся, если говорить о международной политике, событиями, прямо скажем, не радующими.

Взять для примера ту же старушку Европу, испытывающую в последнее время на себе все прелести провального мультикультурализма и «избыточной демократии». Вспомним: буквально в первые же дни 2016-го около 90 женщин Кельна подверглись сексуальным домогательствам со стороны толпы мигрантов. Дальше – больше. Инциденты с участием приехавших происходили и во Франции, и в Италии, и в других странах этой части света.

Беспорядки в лагерях, поджоги и ограбления, изнасилования… А буквально неделю назад полиция задержала в Берлине семерых мигрантов, пытавшихся сжечь заживо спящего бездомного. Не обошли стороной ушедший год и теракты.

Критической стала в Европе ситуация с сохранением единства в лице Евросоюза. Первой ласточкой, решившей покинуть доселе казавшееся уютным гнездышко, стала Великобритания, 52% жителей которой проголосовали за выход страны из ЕС. А вот уже на очереди и Франция стоит: баллотирующаяся на пост президента Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы вывести страну из состава и НАТО, и Евросоюза. Так что, может, и недалече тот день, когда вслед за брекситом последует фрексит.

Кстати, известный футуролог Джордж Фридман на 2017-й как раз пророчествует: Евросоюз ждет раздробление. Эзотерики пошли еще дальше. Напомнив, что 2017 год – последний из цикла в 9576 лет, а именно в эти периоды гибли цивилизации, они сулят такие катаклизмы, что и в страшном сне не привидятся. В частности, предупреждают провидцы, по миру может прокатиться волна разрушающей силы, которая сотрет с лица Земли значительную часть южноамериканского и африканского континентов.

Ну да хватит страшилок, ведь происходили в 2016-м и позитивные события. Вот, например, канула в небытие эпидемия Эболы (правда, на смену пришла вспышка вируса Зика). Олимпийские игры состоялись (правда, с мощным допинговым скандалом). Медленно, но все же начала меняться к лучшему ситуация в Сирии. Потихоньку слабеет экономический кризис. Нефть подорожала.

Ну, а что ждет нас в 2017-м? Если верить все тем же провидцам, в наступившем году ожидается отменный урожай зерновых. А значит, с голода не умрем. Сулят они и изобретение лекарства, которое станет панацеей от самых страшных болезней. А еще должна раскрыть свои тайны Луна – к нашему спутнику планируется направить сразу два аппарата – китайский Chang’e 5 и японский SELENE-2.

Что еще? А давайте поживем. Там увидим!