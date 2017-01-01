​Вот только глобализм испортил нас

Свежий выпуск
409
Сергей Нестеренко

Впрочем, так было во все времена. Как говаривал булгаковский Воланд: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их».

Ну… что касается квартирного вопроса, то тут еще можно поспорить. А вот «глобализм» нас точно изменил. Свидетельством чему стал и год минувший, запомнившийся, если говорить о международной политике, событиями, прямо скажем, не радующими.

Взять для примера ту же старушку Европу, испытывающую в последнее время на себе все прелести провального мультикультурализма и «избыточной демократии». Вспомним: буквально в первые же дни 2016-го около 90 женщин Кельна подверглись сексуальным домогательствам со стороны толпы мигрантов. Дальше – больше. Инциденты с участием приехавших происходили и во Франции, и в Италии, и в других странах этой части света.

Беспорядки в лагерях, поджоги и ограбления, изнасилования… А буквально неделю назад полиция задержала в Берлине семерых мигрантов, пытавшихся сжечь заживо спящего бездомного. Не обошли стороной ушедший год и теракты.

Критической стала в Европе ситуация с сохранением единства в лице Евросоюза. Первой ласточкой, решившей покинуть доселе казавшееся уютным гнездышко, стала Великобритания, 52% жителей которой проголосовали за выход страны из ЕС. А вот уже на очереди и Франция стоит: баллотирующаяся на пост президента Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы вывести страну из состава и НАТО, и Евросоюза. Так что, может, и недалече тот день, когда вслед за брекситом последует фрексит.

Кстати, известный футуролог Джордж Фридман на 2017-й как раз пророчествует: Евросоюз ждет раздробление. Эзотерики пошли еще дальше. Напомнив, что 2017 год – последний из цикла в 9576 лет, а именно в эти периоды гибли цивилизации, они сулят такие катаклизмы, что и в страшном сне не привидятся. В частности, предупреждают провидцы, по миру может прокатиться волна разрушающей силы, которая сотрет с лица Земли значительную часть южноамериканского и африканского континентов.

Ну да хватит страшилок, ведь происходили в 2016-м и позитивные события. Вот, например, канула в небытие эпидемия Эболы (правда, на смену пришла вспышка вируса Зика). Олимпийские игры состоялись (правда, с мощным допинговым скандалом). Медленно, но все же начала меняться к лучшему ситуация в Сирии. Потихоньку слабеет экономический кризис. Нефть подорожала.

Ну, а что ждет нас в 2017-м? Если верить все тем же провидцам, в наступившем году ожидается отменный урожай зерновых. А значит, с голода не умрем. Сулят они и изобретение лекарства, которое станет панацеей от самых страшных болезней. А еще должна раскрыть свои тайны Луна – к нашему спутнику планируется направить сразу два аппарата – китайский Chang’e 5 и японский SELENE-2.

Что еще? А давайте поживем. Там увидим!

Популярное

Все
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
Солдат-гвардеец спас тонущего спортсмена в Астане
Легковушка перевернулась в Жетысуской области: есть пострадавший (видео)
В Караганде загорелась трансформаторная подстанция (видео)
Железные леди: первый авиарейс с женским экипажем состоялся в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
Стал известен хозяин авто, разъезжающего по трассе со световыми сигналами и без номеров (видео)
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
Военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка в ДР Конго
Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции

Читайте также

Время в пользу сильных
Победить и жить спокойно
Легче предупредить, чем лечить
Укротители водной стихии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]