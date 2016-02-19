​Вот, цап – барыш! Ан нет – «утка»

Баражируемая по соцсети «утка» указывала на эту категорию счастливчиков, подпавших под «финансовую раздачу»: женщины 1957–1966 и мужчины 1953–1966 годов рождения. Доб­рожелатели призывали их срочно, до 1 марта 2016 года, написать заявление в пенсионный фонд. И передать эту информацию по цепочке дальше.

«Эта информация не соответствует действительности и вводит вкладчиков в заблуждение, – говорится в релизе ЕНПФ. – Обращаем внимание, что пересылка подобных сообщений является распространением недостоверной информации, что влечет за собой санкции, предусмот­ренные законодательством Республики Казахстан».

Фонд также дал разъяснение по вопросам пенсионных выплат. Перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов, установлен положениями статьи 31 Закона «О пенсионном обеспечении в РК» и является исчерпывающим. В первую очередь это право сейчас имеют при достижении пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 58 лет. Как известно, изменения в пенсионном обеспечении женщин с поэтапным повышением возраста начнут действовать с 2018 года.

При достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии при условии заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией право имеют: мужчины по достижении 55 лет, женщины по достижении 50 лет.

Такое право распространяется на инвалидов первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. А также на граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы страны, иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством, подтверждающие факт выезда.

Более подробное разъяснение можно найти на сайте фонда.