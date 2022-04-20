Официально
Вовлеченность в избирательный процесс
Александр Бри

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров посетил Павлодарскую область.

Рабочая поездка главы Цент­ральной избирательной комиссии в Павлодарскую область состоялась 17–18 апреля.

В первый день Нурлан Абдиров посетил избирательный участок № 189 села Жаңатілек Баянаульского района и ознакомился с ходом избрания акима сельского округа, работой участковой избирательной комиссии.

Он также встретился с жителями села и поинтересовался их мнением о проходящих выборах. Сельчане отметили, что прямые выборы сельского акима на альтернативной основе у них проходят впервые, и они понимают важность события и свою ответственность за выбор.

На следующий день в Павлодаре прошла большая встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов области.

Представители общественности поддержали инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева, высказанную в Посла­нии народу Казахстана, об обязательном выходе из политических партий председателя и членов Центральной избирательной комиссии.

Председатель филиала ОСДП Ажар Сагандыкова предложила в дальнейшем снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 5 до 3%. По ее мнению, такая мера будет способствовать активизации партий в общественно-политической жизни и сделает Парламент действительно многопартийным.

Представители ОО «Казахское общество слепых» отметили, что многие избиратели с инвалидностью готовы и хотят голосовать не на дому, а на избирательных участках. Но для этого местные исполнительные органы совместно с избирательными комиссиями должны обеспечить физическую доступность участков и необходимые условия для голосования.

Представитель ДПК «Ақ жол» Куат Садырбаев предложил оборудовать все избирательные участки средствами видео­наблюдения с возможностью трансляции в Интернет. По его мнению, это повысит доверие граждан к институту выборов.

Были затронуты вопросы введения электронного голосования. Большинство участников высказались за сохранение традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней. Вместе с тем некоторые граждане предлагают введение электронного голосования с использованием стационарных устройств на избирательных участках.

В традиционной встрече Нурлана Абдирова со студентами различных вузов и колледжей приняли участие 146 человек.

Руководитель молодежного НПО Ризат Рахимжанов поднял вопрос о необходимости внедрения в средних и высших учебных заведениях факультативных курсов по электоральному обучению, а также предложил проводить в Казахстане тематическую олимпиаду «Избирательные системы стран мира».

Депутат областного маслихата Серик Жартыбеков считает, что при пропорциональной системе на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов должны применяться открытые партийные списки. По его мнению, это дает возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, который может быть представлен в депутатском корпусе.

Представитель экологической организации «Жасыл Ел» Русана Самабекова предложила снизить размер избирательного взноса для кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов из числа молодежи.

Участники встречи предложили избирательным комиссиям в рамках информационно-разъяснительной работы активно использовать социальные сети. По их мнению, за счет таких информационных ресурсов можно повысить интерес молодежи к электоральным процессам.

Со стороны представителя партии «AMANAT» Данияра Айтышева прозвучало интересное предложение по рассмотрению возможности создания Молодежной площадки при Центр­избиркоме для обсуждения актуальных вопросов выборного процесса, в том числе по правовому просвещению молодежи и повышению ее электоральной активности.

Участники отмечали необходимость привлечения молодежи в избирательный процесс не только в качестве волонтеров и наблюдателей, но и в составы избирательных комиссий.

Популярное

Все
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
К ответу, если туалета нет
Ветер прошлого над крепостными стенами
В шаге от остановки
Заветные кресла в совете
​​​​​​​И доноры нужны, и оснащение
Фундамент для родной словесности
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Официально
С прицелом на Олимпиаду
Официально
Номера подложные, груз – без документов
Официально
Театр едет в гости к вам
Официально
Наследники Махтумкули
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021