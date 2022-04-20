Вовлеченность в избирательный процесс

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров посетил Павлодарскую область.

Рабочая поездка главы Цент­ральной избирательной комиссии в Павлодарскую область состоялась 17–18 апреля.

В первый день Нурлан Абдиров посетил избирательный участок № 189 села Жаңатілек Баянаульского района и ознакомился с ходом избрания акима сельского округа, работой участковой избирательной комиссии.

Он также встретился с жителями села и поинтересовался их мнением о проходящих выборах. Сельчане отметили, что прямые выборы сельского акима на альтернативной основе у них проходят впервые, и они понимают важность события и свою ответственность за выбор.

На следующий день в Павлодаре прошла большая встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов области.

Представители общественности поддержали инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева, высказанную в Посла­нии народу Казахстана, об обязательном выходе из политических партий председателя и членов Центральной избирательной комиссии.

Председатель филиала ОСДП Ажар Сагандыкова предложила в дальнейшем снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 5 до 3%. По ее мнению, такая мера будет способствовать активизации партий в общественно-политической жизни и сделает Парламент действительно многопартийным.

Представители ОО «Казахское общество слепых» отметили, что многие избиратели с инвалидностью готовы и хотят голосовать не на дому, а на избирательных участках. Но для этого местные исполнительные органы совместно с избирательными комиссиями должны обеспечить физическую доступность участков и необходимые условия для голосования.

Представитель ДПК «Ақ жол» Куат Садырбаев предложил оборудовать все избирательные участки средствами видео­наблюдения с возможностью трансляции в Интернет. По его мнению, это повысит доверие граждан к институту выборов.

Были затронуты вопросы введения электронного голосования. Большинство участников высказались за сохранение традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней. Вместе с тем некоторые граждане предлагают введение электронного голосования с использованием стационарных устройств на избирательных участках.

В традиционной встрече Нурлана Абдирова со студентами различных вузов и колледжей приняли участие 146 человек.

Руководитель молодежного НПО Ризат Рахимжанов поднял вопрос о необходимости внедрения в средних и высших учебных заведениях факультативных курсов по электоральному обучению, а также предложил проводить в Казахстане тематическую олимпиаду «Избирательные системы стран мира».

Депутат областного маслихата Серик Жартыбеков считает, что при пропорциональной системе на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов должны применяться открытые партийные списки. По его мнению, это дает возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, который может быть представлен в депутатском корпусе.

Представитель экологической организации «Жасыл Ел» Русана Самабекова предложила снизить размер избирательного взноса для кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов из числа молодежи.

Участники встречи предложили избирательным комиссиям в рамках информационно-разъяснительной работы активно использовать социальные сети. По их мнению, за счет таких информационных ресурсов можно повысить интерес молодежи к электоральным процессам.

Со стороны представителя партии «AMANAT» Данияра Айтышева прозвучало интересное предложение по рассмотрению возможности создания Молодежной площадки при Центр­избиркоме для обсуждения актуальных вопросов выборного процесса, в том числе по правовому просвещению молодежи и повышению ее электоральной активности.

Участники отмечали необходимость привлечения молодежи в избирательный процесс не только в качестве волонтеров и наблюдателей, но и в составы избирательных комиссий.