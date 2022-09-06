Вовремя и с комфортом

В Уральске в День знаний руководству сельских школ вручили ключи от девяти новых школьных автобусов.

Благополучие детей – надежная гарантия успешного будущего страны. Об этом заявил Глава государства, объявив текущий 2022-й Годом детей и подчеркнув, что речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах.

Одна из таких мер – обеспечение комфорта и безопасности при подвозе учеников в школы. Этот вопрос особенно актуален для сельской местности.

Каждый учебный день в области подвозится более 4 тыс. школьников из 73 населенных пунктов к 56 школам. Для решения проблемы из республиканского бюджета при поддержке Министерства просвещения региону выделено около 2,8 млрд тенге. На эти средства по механизму лизинга приоб­ретено 54 автобуса.

Прибывшие девять автобусов направлены в пять районов области. Еще 45 прибудут до ноября. Таким образом, в области до конца года будет обновлен автопарк школ, в которые осуществляется подвоз учеников.