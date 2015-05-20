Войлок, глина, самовары...

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Пятый год подряд «Ночь в музее» – самый привлекательный и ожидаемый праздник в культурном календаре города. С утра до полуночи двери музея открыты, а вход – бесплатный. Его сотрудники, кажется, сделали все, чтобы убедить горожан в том, что Международный день музеев – это не только профессиональный праздник, но и особый феномен культуры.
Ну когда еще можно в музее взять в руки глину и попытаться под руководством признанного мастера гончарного дела Кендебая Карабдалова сделать свой кувшин или саз-сырнай – древний музыкальный инструмент? Директор музея «Этномузей-Қылует» вместе с сыном Шымболатом давал мастер-класс по гончарному ремеслу. Ощутить нежность и податливость войлока – еще одного материала, широко используемого в народном прикладном искусстве казахов, предложила семья Бейсбековых. Мальчишки и девчонки, стараясь удовлетворить свое любопытство, буквально облепили умельцев.
Не меньший интерес вызвала и уникальная коллекция серебряных женских украшений и старинных самоваров – более 70 экземпляров. Чай в них, конечно, не подавали, но полюбоваться и даже потрогать по случаю праздника разрешали. А еще все желающие могли блеснуть своими знаниями по истории, участвуя в тематических викторинах, конкурсах и играх. Ответить на вопросы после обстоятельной экскурсии по музею было несложно, так что победители за подарками выстроились в очередь.
– Для нас важно, чтобы музей воспринимался не только как научный, культурно-образовательный институт, но и любимое место отдыха, – говорит Лариса Морозова, старший научный сотрудник областного историко-краеведческого музея. – Богатая экспозиция и тематические выставки воздействуют на мировоззрение детей и взрослых, позволяя лучше и глубже понять исторические события, этапы развития общества. В праздничный день областной музей подтвердил, что обладает огромными возможностями для проведения культурного досуга, познавательной и образовательной деятельности, духовного и нравственного воспитания.

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