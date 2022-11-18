Войлок: и в пир, и в мир

Международный фестиваль «Kиiз.Felt.Keçe.Войлок» помог раскрыть не только безграничный потенциал войлока как экологичного материала, но и его особое значение в развитии духовной культуры.

Великолепный и универсальный

Четыре дня Государственный музей изобразительного искусства им. А. Кастеева находился во власти одного из самых важных материалов, имеющего сакральное значение для казахов-кочевников. Войлок универсален. Он защищает от непогоды, изолирует от шума и обладает бактерицидными свойствами, но помимо всего, из этого природного материала можно создавать произведения искусства.

Все эти дни были наполнены культурными событиями, мастер-классами, семинарами. Выставка изделий из войлока встречала посетителей в холле музея. На втором этаже можно было ознакомиться с фотографиями по прикладному искусству и орнаментам, а на мониторе демонстрировались видео о казахстанских мастерах. В зале современного декоративно-прикладного искусства были представлены войлочные изделия казахстанских мастеров и архивные фото из жизни казахов конца XIX – начала ХХ веков. Они свидетельствуют о том, что наши предки всегда занимались прикладным искусством. Надо сказать, что работы современных ремесленников гармонично сочетались с запечатленными моментами истории казахского быта. Молчаливые свидетели прошлого будто взирали на работы наших современников. А там – настоящий полет фантазии и вдохновения: зонтик из войлока для защиты от солнца, подушки в форме дыни мастера из Шымкента Жанар Бисеновой; яркая тактильная дорожка для ребенка, который делает первые шаги Елены Вячуговой из Павлодара. К этому нужно добавить показ четырех модных коллекций одежды из войлока, который прошел в один из дней фестиваля и вызвал огромный интерес публики.

Председатель Союза ремес­ленников РК Айжан Беккулова отметила, что у них собрана большая коллекция экспонатов, изготовленных мастерами из всех регионов страны. Они могут стать основой для создания нового музея декоративно-прик­ладного искусства.

– Надеюсь, что государство понимает, что пришло время возвращения к нашим культурным и духовным истокам. Надо помнить, что войлок является нашим национальным кодом, – добавила она.

Поразило разнообразием войлочных изделий выставка «Искусство киіз басу», центром которой стала иммерсивная инсталляция «Времена года» одной из лучших в мире художниц по войлоку Дженис Арнольд из США. Это поистине захватывающее зрелище, когда ты погружаешься в мир войлока, соз­данного руками мастера с применением компьютерных технологий. Дженис признается, что считает своей миссией знакомить американцев с этим потрясающим материалом, обладающим великолепными свойствами и дарящим безграничные возможности для творчества.

Как же внимательно слушали Дженис представители всех поколений, пришедшие на ее мастер-класс! Дождавшись пятиминутного перерыва, задала ей несколько вопросов. Оказалось, ее путешествие в мир войлока началось с изучения процесса работы с шерстью. Больше всего впечатлило то, что для создания изделий не нужны какие-то машины и инструменты, а только сила воли и тактильное восприятие материала. Войлок прекрас­но валяется и превращается в неповторимое изделие. Кстати, ее знаменитая инсталляция, соз­данная из войлока и представленная в музее Нью-Йорка, называется «Королевская юрта» и показывает масштаб ее работ.

– Это большой и важный проект. Во-первых, он показывает мое глубочайшее уважение к народам Центральной Азии. Во-вторых, демонстрирует, насколько прекрасен войлок. Эта инсталляция состоит из 57 элементов, и все они отличаются друг от друга. Это еще и демонстрация различных материалов, которые могут «аккомпанировать» войлоку, – говорит Дженис.

Мастерица добавила, что войлок является универсальным материалом, которому найдется еще более широкое применение в нашей жизни.

– Для меня большая честь находиться здесь. Никогда не думала, что буду преподавать казахским мастерам, – призналась гостья из Америки.

Делиться опытом и учиться

Фестиваль еще раз показал, что каждый мастер разрабатывает свои техники и имеет собственные секреты. Как известно, из войлока изготавливают различные изделия, отличающиеся по технике исполнения и сложности работы, – это алаша, текеметы, сырмаки, одежда, аксессуары, объемные изделия. К примеру, в холле музея взоры посетителей притягивал текемет огромных размеров, который изготовил и привез мастер из Стамбула Салих Гиргич. Он не только провел три мастер-класса, на которых обучал собственной технологии «мозаика», но и сам перенимал опыт у казахстанских мастеров. Даже в последний день фестиваля, когда проходила Ярмарка изделий, он старательно выполнял очередное задание мастера по изготовлению сырмаков Тамары Капкызы.

В беседе Тамара отметила, что технология изготовления сырмаков забывается из-за трудоемкости, поэтому ремесленники предпочитают делать текеметы. Хотя сырмак – исконно казахское изделие, которое использовалось и в пиру, и в миру. Богатство и убранство юрты, приданое невесты определялось по качеству исполнения сырмака. Сегодня такими изделиями украшают различные заведения, придавая им национальный колорит. Сырмак пользуется успехом у иностранцев, да и казахстанцы вновь обратились к нему.

В продолжение разговора Салих рассказал, что изготовлением изделий из войлока занимается вся его семья, а он является представителем четвертого поколения.

– Наша задача состоит не только в том, чтобы продолжить дело наших предков, но и совершенствовать его согласно современным требованиям. Мы все знаем, что это ремесло когда-то привезли в Турцию переселенцы из казахских степей, и мы помним, что корни наших предков исходят из этой земли, – говорит он.

В этот приезд в нашу страну один из знаменитых мастеров по войлоку – Михайло Ветро из Венгрии оставил в память о себе маленькие подушечки из войлока, наполненные вишневыми косточками.

Изготавливая их, он напомнил всем мастерам о бесшовной технологии при работе с войлоком. Казахстанские мастера оценили по достоинству эту приятную и эргономичную вещь, которая, как оказалось, помогает при головных и зубных болях. Михайло Ветро рассказал, что поду­шечкии пользуются огромной популярность не только в его родной деревне, но и далеко за ее пределами. А все друзья и соседи, зная о его увлечении, приносят ему вишневые косточки.

Опытный мастер из Актау Ауез Сагынаева поделилась своими впечатлениями о мастер-классах Дженис Арнольд.

– Меня поразило то, с каким восхищением американка говорит о войлоке, насколько высоко она его ценит. При этом она не раз подчеркивала, что работа с войлоком – это безотходное производство, – говорит она.

По словам Ауез Сагынаевой, в 2021 году она выиграла грант, и при НПП города ей выделили помещение, где она проводит обучающие тренинги для желающих освоить это ремесло.

– Наша миссия состоит в том, чтобы передать секреты этого ремесла следующему поколению. Я всегда говорю, что этим делом можно достойно зарабатывать на жизнь. Не раз была в Кыргызстане и Узбекистане, где развитию ремесел придается большое значение, так как ремесленники создают рабочие места, – отметила мастер.

…Подводя итоги фестиваля, Айжан Беккулова отметила большой интерес творческой молодежи, а также мастеров из всех регионов страны к этому культурному событию. По ее словам, сегодня войлок интересен творческим людям в разных странах. Она считает, что настало время рачительно относиться к этому природному сырью, начиная с момента стрижки овец и заканчивая переработкой шерсти. Это недопустимо, что животноводам по разным причинам приходится сжигать шерсть или выбрасывать, необходимо развивать цепочку от производителя шерсти до изготовителя изделий. Отрадно, что сегодня открываются частные цеха по переработке и покраске шерсти.