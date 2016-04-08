​Война полов

Вот тут комментаторы оторвались: позабыв о сути развернувшегося действа, заклеймили бедную женщину: что, мол, там за барышня такая, что в мужья юнца заграбастала да еще и налево ходит, опять-таки «по молодым». А то, что один взрослый мужик семейной жизни мешает, а другой, напившись, беспредел чинит, никого уже не волновало. Баба во всем виновата, и никто иной, совсем стыд потеряла на старости лет!

Давно и не нами сказано, что мир этот – для мужчин. Им все позволено, все с рук сходит. Красивый и ухоженный – молодец. Толстый – значит в теле. На голове шевелюра – следит за собой. Лысый – ума палата. В костюме – интеллигент. В «спортивке» – стиляга. Во всем себе оправдание найдут.

Другое дело – женщина. Нам выкручиваться надо, пытаться под их стереотипы подойти, начиная с пресловутых «90–60–90». И стараемся мы изо всех сил, на диетах сидим, в тренажерках потеем, лишний кусочек себе позволить не можем. А ну как другая, красивше и стройнее, мимо пройдет да и уведет нашего толстого и лысого, но такого родного, своего.

Женился 50-летний бонивиан на студентке – о, красавчик, респект тебе! А попробуй наоборот: да нормальная женщина себе и позволить такое не сможет, подумает триста раз да скорее всего не решится, даже если и претендент найдется. Разве что только очень уж продвинутые бизнес-леди, прошедшие и Крым, и рым. И потом с упоением рассказывают они в скандальных ток-шоу сначала о небывалой любви, а потом о мерзком разводе.

Есть у меня сестра двоюродная – в 45 за 30-летнего вышла. Еще и родить ему успела. Но он так быстро под ее чутким руководством стал выглядеть почти на столько же, на сколько и она, что я поняла: неспроста она его пирогами закармливает да рубашки в клеточку покупает. Хоть и гордится сестра молодым мужем, нет, вернее тем, что такового заполучила, но какой-то необъяснимый стыд все же присутствует.

Другое дело – мужик! Идет рядом с молодой женой, грудь колесом, на воп­рос о ребенке: «Внук?» гордо отвечает: «Сын!» И даже если старших своих, от первой жены, у которой полквартиры отсудил, давно бросил и не навещает, никто об этом громко не скажет. Потому как есть вещи, для мужчин положенческие, а для женщин – компрометирующие.

И ничего тут не поделать, разве что порадоваться в душе тому, как юнцы из-за тебя хорохорятся и глупости совершают, ну и надеяться, что от ­любви...