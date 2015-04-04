Войны не женское лицо Свежий выпуск 816 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

О проекте сотрудники музея объявили через местные СМИ, а его достойным итогом стала фотовыставка «У войны не женское лицо». Директор музея Ботагоз Габдуллина отметила, что первой на инициативу откликнулась семья Екатерины Павловны Кирилловской, которая в годы войны работала в поле и на току села Викторовка Зерендинского района. Фотографии из семейного архива принесли ее дочь Наталья Николаевна и внучка. Следом в музей потянулись многие кокшетаусцы, и благодаря им удалось собрать богатый материал.

На вернисаже выступали участники проекта, среди которых и 95-летняя Куляш Байтасова, рассказавшая, как женщины в годы войны вставали на место своих отцов, мужей, братьев и сыновей, ушедших на фронт.

– Все невзгоды и лишения мы переносили стойко и мужественно, никто не жаловался, – говорит Куляш-аже. – Но тяжелее всего было пережить потерю близких. У меня не вернулись с войны два старших брата, наша семья получила похоронки. Память о них и по сей день наносит боль моему сердцу…

Искренностью и эмоцио­нальностью запомнилось выступление заместителя председателя кокшетауского городского совета ветеранов Валентины Соломиной:

– Недавно в музее я принимала участие во встрече кокшетаусцев с детьми и внуками нашего славного земляка – Героя Советского Союза Федора Филипповича Глинина, который похоронен на одном из городских кладбищ, за его могилой ухаживают школьники. Сейчас с большим волнением ознакомилась с этой замечательной выставкой. Пять лет назад в Кокшетау было 27 участниц войны, сегодня их 12, этим женщинам уже за 90 лет... В нашем городе проживают около 250 тружеников тыла, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», из них 193 – женщины. В экспозиции я вижу фотографии наших славных женщин – Марии Александровны Остапенко, Пелагеи Дмитриевны Кияткиной, Лидии Дмитриевны Бабич, которых хорошо знают горожане. Последняя в 40-е годы училась в СШ № 3 и помнит, как вместе со своими одноклассницами она провожала на фронт нашего славного земляка, Героя Советского Союза Малика Габдуллина. Я сама дочь участника войны и труженицы тыла. Мой отец был призван в июне 1942 года и погиб в декабре под Сталинградом. Тогда наша семья жила в городе Степняке Енбекшильдерского района. Когда пришла весть о гибели папы, мне было всего два года, младшей сестре – три месяца. Мама, проводив отца на фронт, заняла его место в шахте и после его смерти замуж больше не выходила. Таких вдов участников войны в Кокшетау было 180…

Не менее душевными выдались воспоминания и других участников встречи.

– Вспоминаю, как еще школьницей приходила в музей, где часто устраивались подобные мероприятия, мы узнавали имена земляков-кокшетаусцев, героически сражавшихся на полях сражений, работавших в тылу, – говорит начальник отдела по обеспечению работы организаций культуры и сохранению историко-культурного наследия областного управления культуры Галия Ташкина. – Сегодня его фонды пополнились новыми фотографиями и экспонатами, рассказывающими о том, как наравне с мужчинами наши бабушки и матери ковали Великую Победу, славный юбилей которой мы готовимся встретить. Трудно переоценить значение таких встреч для подрастающего поколения, патриотического воспитания.

Семиклассники СШ № 13 Шайхислям Пахатов и Иван Гонаго, словно в подтверждение этих слов, делясь впечатлениями, с гордостью заявили, что их прадедушки тоже воевали с фашистскими захватчиками. Об этом ребята знают со слов родителей и намерены в будущем стать защитниками родины, быть достойными памяти солдат Победы.



