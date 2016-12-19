Подводя итоги прошлых лет, Елбасы подчеркнул, что основой всех достижений служит программа конкретных действий, сплоченность нации вокруг своего Лидера. Приоритетным направлением было и остается повышение благосостояния народа, развитие за счет подъема экономики страны социальной сферы. За 25 лет соцрасходы государства выросли, к примеру, с 26 млн до 4,8 трлн тенге. Это 46% от бюджета страны. В следующем году в очередной раз будут повышены размеры пенсий на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит более 2 млн казахстанцев. Также на 20% увеличится размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка.

Большую поддержку государство будет оказывать бизнесу, расширять инвестиции в человеческий капитал. Радует, что вырастут вливания и в науч­но-исследовательские разработки, что позволит Казахстану приблизиться к уровню стран с наукоемкой экономикой. Особая роль отводится при этом обеспечению высококачественного образования на всех ступенях – как в школах, так и в колледжах, вузах. Ключевые казахстанские университеты, таким образом, должны войти в сотню ведущих вузов мира. Эта задача, поставленная Президентом, накладывает на нас, ученых, преподавателей, на всю сферу образования огромную ответственность. В этом направлении мы стремимся к тому, чтобы оправдывать свой статус регионального вуза, стать ведущим учебным заведением по подготовке сильных, конкурентоспособных специалистов.