​Войти в сотню ведущих вузов!

502
Халел КУСАИНОВ, доктор экономических наук, профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова

Подводя итоги прошлых лет, Елбасы подчеркнул, что основой всех достижений служит программа конкретных действий, сплоченность нации вокруг своего Лидера. Приоритетным направлением было и остается повышение благосостояния народа, развитие за счет подъема экономики страны социальной сферы. За 25 лет соцрасходы государства выросли, к примеру, с 26 млн до 4,8 трлн тенге. Это 46% от бюджета страны. В следующем году в очередной раз будут повышены размеры пенсий на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит более 2 млн казахстанцев. Также на 20% увеличится размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка.

Большую поддержку государство будет оказывать бизнесу, расширять инвестиции в человеческий капитал. Радует, что вырастут вливания и в науч­но-исследовательские разработки, что позволит Казахстану приблизиться к уровню стран с наукоемкой экономикой. Особая роль отводится при этом обеспечению высококачественного образования на всех ступенях – как в школах, так и в колледжах, вузах. Ключевые казахстанские университеты, таким образом, должны войти в сотню ведущих вузов мира. Эта задача, поставленная Президентом, накладывает на нас, ученых, преподавателей, на всю сферу образования огромную ответственность. В этом направлении мы стремимся к тому, чтобы оправдывать свой статус регионального вуза, стать ведущим учебным заведением по подготовке сильных, конкурентоспособных специалистов. 

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
Вне зоны доступа
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Статистика – гарант открытости и доверия
Событие, обратившее на себя внимание
Качественно новый этап взаимодействия
Заработал кирпичный завод
Всем домнам дали газ
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Подписаны важные соглашения
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Чипсы из нарынкольской картошки
Встретят зиму в тепле и уюте
Сделать спорт доступным для каждого
Климат-контроль для кормовых культур
Село и город: путь к умному развитию
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Актера наградили за спасение
Все заявления – в приоритетную повестку
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]