ВОЗ: Число жертв Эболы в мире возросло почти до 7 000 человек
Число жертв лихорадки Эбола увеличилось до 6 928 человек, инфицированы 16 169 человек, сообщает
Росбалт со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Наибольшее количество пострадавших все так же приходится на три страны Западной Африки — Либерию (4 181 погибший, 7 244 зараженных), Сьерра-Леоне (1 463 погибших, 6 802 зараженных) и Гвинею (1 284 погибших, 2 123 зараженных).
Напомним, ранее сообщалось о 5 689 погибших, 15 935 заболевших.
Между тем генсек ООН Пан Ги Мун ранее заявил, что в борьбе с распространением эпидемии наметился прогресс, но в ряде мест усилия властей по-прежнему "не поспевают за заболеваемостью".