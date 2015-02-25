ВОЗ начинает кампанию Свежий выпуск 658 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

По данным ВОЗ, каждый год в мире регистрируются миллионы случаев заражения гепатитом и ВИЧ из-за использования грязных шприцев. Как сообщает организация, только в одной деревне Камбоджи около 270 человек стали жертвами вируса иммунодефицита человека из-за того, что врачи делали уколы уже использованными инструментами.

ВОЗ настаивает на использовании врачами по всему миру только одноразовых шприцев.



Махинации на рынке драгметаллов

Власти США начали расследование в отношении 10 крупных банков по подозрению в причастности к махинациям на рынке драгоценных металлов. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The Wall Journal.

По сведениям источников издания, сотрудники министерства юстиции США изучают операции финансовых институтов, связанных с установлением цен на золото, серебро, платину и палладий в Лондоне. Официальные представители американских властей отказались от комментариев на этот счет.

Как указывает газета, разбирательство ведется в отношении канадского Bank of Nova Scotia, британских Barclays и HSBC, швейцарских Credit Suisse и UBS, германского Deutsche Bank, американских Goldman Sachs и JPMorgan Chase, французского Societe General и южноафриканского Standart Bank.



Египтяне покидают Ливию

Начиная с минувшей пятницы более тысячи египтян были эвакуированы из Ливии в Тунис, сообщает ТАСС.

Массовая эвакуация началась после того, как 15 февраля нынешнего года группировка «Исламское государство» (ИГ) распространила видеозапись, на которой запечатлена расправа над плененными в Ливии египетскими христианами-коптами. Выходцы из города Самалют (провинция Эль-Минья) были захвачены экстремистами в конце 2014 года.

После этого власти Египта выступили с призывом к своим гражданам в Ливии, число которых составляет несколько сотен тысяч человек, покинуть страну. Из Туниса египтяне вылетают специально организованными для них авиарейсами.



TTIP: число сторонников упало

В немецком обществе существенно снизилась поддерж­ка запланированного соглашения о создании транс­атлантической зоны свободной торговли (TTIP) между ЕС и США. Об этом свидетельствуют данные опроса института изучения общественного мнения Emnid.

Лишь 39% жителей Германии выступают за TTIP, хотя еще в октябре 2014 года сторонников идеи в стране было 48%, сообщает агентство dpa.

Согласно исследованию, против соглашения о зоне свободной торговли с США высказались 40% респондентов. Примерно каждый пятый участник опроса затруднился выразить собственное мнение по этому вопросу.

В то же время вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль при поддержке представителей немецкого бизнеса и Еврокомиссии встал на защиту TTIP. Выступая на экономической конференции в Берлине, он, в частности, заявил, что в Германии «слишком много говорят о хлорированной курятине и слишком мало о геополитическом значении» торгового соглашения с американской стороной. По мнению политика, боязнь наплыва из США в Европу генетически модифицированных продуктов питания не имеет под собой оснований, а неудача в создании TTIP приведет к доминированию на рынке азиатских производителей.



Споры из-за фрекинга

Пятнадцать городов и населенных пунктов рассмат­ривают вопрос о том, чтобы выйти из состава штата Нью-Йорк из-за введенного там в декабре прошлого года запрета на добычу сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Об этом со ссылкой на американский журнал Newsweek сообщает ТАСС.

Все эти города находятся на северо-западе штата, рядом с крупным месторождением природного газа Марселлус. Из-за запрета на фрекинг они понесут большие убытки. Выйдя из состава Нью-Йорка, города хотят присоединиться к соседнему штату – Пенсильвании, где запрета на фрекинг нет и добыча сланцевого газа идет полным ходом.

Стоит отметить, что даже если населенные пункты примут решение войти в состав Пенсильвании, эта инициатива еще должна быть одобрена законодательными собраниями обоих штатов, а также федеральными властями. Шансов на такой исход практически нет.

Между тем, по мнению ученых, метод фрекинга способен существенно загрязнить грунтовые воды и даже вызвать землетрясения в сейсмоопасных районах.



