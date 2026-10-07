ВОЗ назвала число детей и подростков с ожирением

Здравоохранение,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают ожирением, распространенность этого заболевания выросла в 4 раза с 1990 года, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«В 2024 году ожирением страдали 170 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, в том числе 70 миллионов детей в возрасте от 5 до 9 лет и 100 миллионов подростков в возрасте от 10 до 19 лет», - следует из пресс-релиза организации.

Распространенность ожирения в этой возрастной группе увеличилась в четыре раза с 1990 года, поднявшись с 2% до 8%.

«Профилактика и лечение ожирения имеют важное значение для защиты физического и психического здоровья детей и подростков, а также для поддержания их здорового роста, образования, социального благополучия и качества жизни», - указали в организации.

ВОЗ впервые выпустила рекомендации по лечению детей с ожирением. Так, ВОЗ настоятельно рекомендует физическую активность, здоровую диету и поведенческие вмешательства. При этом ВОЗ не рекомендует фармакологическое лечение, бариатрическую хирургию (операции по снижению веса, изменяющие желудок или пищеварительный тракт) или устройства для снижения веса для детей в возрасте от 0 до 9 лет.

В ВОЗ отметили, что одним лишь лечением остановить рост распространенности ожирения невозможно, и призвали страны к принятию мер и стратегий, делающих здоровое питание и физическую активность более доступными и недорогими. К числу таких мер относятся как нормативно-правовые шаги и налоговые схемы, так и действия в сферах образования, градостроительства, транспорта и социальной защиты.

Ожирение - сложное хроническое заболевание и один из основных факторов развития неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и некоторые виды рака. Оно также способствует ухудшению результатов лечения пациентов с инфекционными заболеваниями.

По данным ВОЗ, ожирение затрагивает людей во всех странах и в 2024 году стало причиной 3,7 миллиона смертей во всем мире. По прогнозам ВОЗ, без принятия решительных мер число людей с ожирением в мире к 2030 году удвоится. 

#дети #ВОЗ #подростки #ожирение

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