ВОЗ одобрила еще одну вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 20 мая 2022 года одобрила для экстренного использования вакцину от COVID-19 CONVIDECIA, разработанную китайской компанией CanSino Biologics. Это уже третья по счету китайская вакцина, включенная в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (EUL). Ранее были одобрены вакцины Sinopharm и Sinopec, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Как отмечается в заявлении, опубликованном ВОЗ, оценка вакцины CONVIDECIA «основана на анализе данных по качеству, безопасности, эффективности, плане управления рисками и программной сочетаемости, а также на результатах проведенной ВОЗ инспекции места производства вакцины».

«Техническая консультативная группа по вопросам препаратов экстренного использования, собранная ВОЗ и состоящая из специалистов в области контроля со всего мира, пришла к выводу, что вакцина отвечает разработанным ВОЗ стандартам защиты от COVID-19, и что положительный эффект от ее применения значительно превышает возможные риски», – говорится в заявлении.

Однокомпонентная вакцина CONVIDECIA «основана на модифицированном аденовирусе человека». Эффективность вакцины составила 64% против симптоматического течения болезни и 92% против тяжелого течения.

Кроме того, CONVIDECIA также получила одобрение Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE), которая формулирует политику в области вакцин и рекомендации по их использованию среди населения. SAGE рекомендует использование CONVIDECIA одной дозой в 0,5 мл всем возрастным группам от 18 лет и старше. В ближайшее время планируется публикация подробных рекомендаций по использованию вакцины.

В прошлом году ВОЗ одобрила китайские вакцины Sinopharm и Sinovac от COVID-19.