ВОЗ решила создать новую группу исследователей для поиска источников COVID

Коронавирус
3698
Фото © Pexels
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаёт глобальную структуру по изучению обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом, в том числе SARS-CoV-2, которая будет работать систематически, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Life.ru.

Кроме того, специалисты будут способствовать проведению дополнительных исследований по вопросу происхождения коронавируса. Речь о тех, которые рекомендовала группа, работавшая в Ухани в январе и феврале.

В организации напомнили резюме первой фазы исследований по происхождению коронавируса. В нём говорится, что для опровержения какой-либо гипотезы научных данных пока недостаточно.

"В частности, для рассмотрения "лабораторной гипотезы" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ", — подчеркнули в организации.

Группа также продолжит работу других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола. ВОЗ надеется на участие в этой работе разных стран.

Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ признали возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса. При этом исследователь отметил, что на сегодня эксперты продолжают работать сразу с несколькими сценариями появления CoViD-19.

Напомним, ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]