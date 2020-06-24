ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. передает Ria.ru.
На данный момент, отметил он, COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек. Скончались более 473 тысяч.
"В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более четырех миллионах", — сказал Гебрейесус.
ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. В первую очередь, по его мнению, следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом.