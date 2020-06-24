ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом



ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. В первую очередь, по его мнению, следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом.



"В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более четырех миллионах", — сказал Гебрейесус.