Коронавирус

ВОЗ высказалась о более заразном типе COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась о более заразном типе COVID-19, обнаруженном в Великобритании на прошлой неделе. Организация прокомментировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 в своем Twitter-аккаунте, сообщает News.rambler.ru.

"Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — отмечается в сообщении.

В связи с ростом числа инфицированных и появлением нового типа вируса премьер Великобритании Борис Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться жителям города с друзьями и соседями. Правительство Великобритании введет в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии максимальные ограничения.

Ранее главный врач Англии Крис Уитти предупредил, что новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, имеет высокую скорость распространения. Новый и более заразный вариант коронавируса начал доминировать в Лондоне и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.

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