Возбуждено уголовное дело по факту гибели казахстанца на границе с Узбекистаном

В настоящее время правоохранительными органами по факту гибели гражданина Республики Казахстан возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту Kazpravda.kz в пресс-службе ПС КНБ РК.
"Пограничной службой организована погранпредставительская встреча с представителями Пограничной службы СНБ Республики Узбекистан, на которой факт применения их пограничным нарядом оружия подтвержден. По информации Пограничной службы СНБ Республики Узбекистан, моторная лодка с нашими гражданами производила лов рыбы на территории их государства, что категорически отрицает оставшийся в живых парень: с его слов, лов рыбы производился на середине реки Сырдарья, то есть на линии государственной границы. В настоящее время проводится двухстороннее разбирательство Пограничной службой КНБ Республики Казахстан и Пограничной службой СНБ Республики Узбекистан", – отметили в казахстанском ведомстве.
Напомним, сотрудники Погранслужбы Узбекистана застрелили
сельчанина из Южного Казахстана.
"28 июня 2015 года в 21.50 от пограничного наряда Сарыагашского пограничного отряда ПС КНБ РК, несшего службу на пограничном катере, поступил доклад о том, что вверх по реке Сырдарья слышны выстрелы. В 22.05, прибыв к предполагаемому месту применения оружия, нашим пограничным нарядом на нашем берегу реки была обнаружена моторная лодка со средствами лова и двое неизвестных, один из которых находился с огнестрельным ранением, без признаков жизни", – говорится в официальном сообщении.
В ведомстве отметили, что Погранслужбой были установлены личности находившихся в моторной лодке мужчин, оба являются гражданами Казахстана: Женис Бакишев, 1989 года рождения, житель населенного пункта им. Г. Муратбаева, и погибший Уалихан Ахметов, 1978 года рождения, уроженец населенного пункта Кызыл-аскер.