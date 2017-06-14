Статьи Воздастся за труды и по заслугам Асель Муканова

Плоды диверсификации



Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, докладывая о результатах весеннего сева, сообщил, что общая посевная площадь в стране составила 22,5 млн га. В рамках диверсификации территории под востребованные культуры – масличные, зернобобовые, кормовые, зернофуражные – увеличены почти на полтора миллиона гектаров.



Расширение посевов чечевицы практически в два раза позволит Казахстану занять пятое место в мире по площади посевов и четвертое – по ее экспорту. По сравнению с прошлым годом в 1,5 раза увеличится производство сахара, в 1,3 раза – масла семян, на 225 тыс. тонн возрастет выпуск комбинированных кормов.



– Диверсификация повышает рентабельность каждого гектара. Она позволит увеличить загрузку перерабатывающих предприятий с 30 до 42%, – зая­вил первый вице-министр.



Больше чем в три раза вырос объем средств на поддержку семеноводства. Восстановлено производство оригинальных и элитных семян, приняты другие меры по поддержке семеноводческих хозяйств.



Потребность в дизельном топ­ливе для проведения весенне-полевых работ была обеспечена в полном объеме. Решение Правительства о снижении ставки акцизов на период ярового сева позволило снизить цену дизтоп­лива до 123 тенге за литр. Для проведения защитных мероприя­тий по химической обработке посевов в южные регионы были дополнительно доставлены пестициды и техника. Обработано почти 600 тыс. га. Защитные мероприятия против саранчи ведутся и в других регионах.



Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил о том, что производители сельхозпродукции региона завершили посевную в приемлемые сроки. Внесено 13 тыс. тонн минеральных удобрений. Получено кредитов на 8,3 млрд тенге, около 12 млрд тенге выделено на поддержку растениеводства. Ведется обработка паров, приоб­ретаются пестициды, в общем, нерешенных вопросов нет.



По словам акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, без серьезной диверсификации посевных площадей невозможно добиться решения задач, поставленных Главой государства. Поэтому нынче из почти 4,5 млн га пашни 712 тыс. га было отведено под масличные культуры, что более чем на треть выше показателей прошлого года. Полученная продукция будет переработана на местных заводах и направлена на экспорт.



В 2,5 раза увеличены посевы под чечевицу, впервые посеяна соя, это хорошие предшественники, высокорентабельные и экспортоориентированные. Привел аким и экономические выкладки: тонна пшеницы стоит 30–50 тыс. тенге, тонна рапса – до 130 тыс., а чечевицы – 220 тыс. тенге!



Созданы предпосылки для хорошего урожая пшеницы в Акмолинской, сахарной свек­лы – в Алматинской, риса – в Кызыл­ординской областях.



Директор многопрофильного хозяйства ТОО «Галицкое» Александр Касицин рассказал о введении в 2017 году в эксплуа­тацию завода по производству подсолнечного масла. Под урожай хозяйством продано 1 600 тонн семян, реализация элитных семян в 3,5 раза превысила показатели прошлого года, что стало возможным благодаря усовершенствованию механизма субсидирования.



– Мы благодарны за поддерж­ку отрасли семеноводства, думаю, результаты не заставят себя ждать, и этой осенью мы увидим эффективность такого подхода, – заверил фермер.



Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, подытоживая разговор, сообщил, что в текущем году в 3,3 раза увеличена под­держка семеноводства, в 1,5 раза – использования минеральных удобрений. В целом индикатор по диверсификации производства, который был заложен в Госпрограмме развития АПК, перевыполнен, а индикаторы, запланированные в рамках весенне-полевых работ, выполнены полностью.



Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию РК поддержать производителей минеральных удоб­рений и проработать вопросы увеличения объемов их производства и доставки потребителям. Министерству сельского хозяйства необходимо уделить особое внимание обеспечению фитосанитарной безопасности и принять меры по своевременной обработке площадей средствами защиты растений от болезней и вредителей.



Преимущества социального партнерства



Несмотря на позитивную динамику, в трудовой сфере сохраняется много вопросов и проблем, требующих решения путем координации усилий социальных партнеров и заинтересованных государственных органов. Об этом в ходе заседания Правительства заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.



В 2014–2015 годах были приняты Закон РК «О профсоюзах» и новый Трудовой кодекс, которыми определены границы вмешательства государства в сферу трудовых отношений. Количество проверяемых объектов сокращено с 18 тыс. в 2012-м до 10 тыс. в прошлом году. В целях мониторинга правоприменительной практики и предотвращения возможных трудовых споров разработана и используется Карта трудовых рисков, в которой фиксируются предприятия регионов, находящиеся в группе риска с частыми нарушениями трудового законодательства. В текущем году в этот список включено 250 предприятий с более чем 100 тыс. работников.



Трудовые инспекторы посетили полторы сотни вредных производств и представили порядка 300 рекомендаций по соблюдению стандартов безопасности и охраны труда без применения штрафных санкций. Из них на сегодня исполнено около 240.



Особое внимание уделяется задолженности по заработной плате. Сегодня в регионах работают специальные штабы с участием прокуратуры, налоговой инспекции и правоохранительных органов. За 5 месяцев погашено 1,5 млрд тенге задолженности по зарплате перед десятью тысячами работников. Однако долги все еще остаются. Также проблемой остается использование труда без заключения трудовых договоров: за последние два года выявлено свыше тысячи таких работодателей.



Количество пострадавших на производстве за последние три года уменьшилось на 16%. Но это все равно больше почти в два раза по сравнению с показателями стран ОЭСР. В связи с этим в новом Трудовом кодексе предусмотрено создание производственных советов, внедрен механизм добровольного декларирования работодателем соответствия своей деятельности требованиям трудового законодательства, что на три года освобождает его от плановых проверок.



– При исключении на производстве вредных условий труда работодатели также получают право не отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы. Но сегодня этим правом практически никто не воспользовался, и 7,5 тысячи предприятий продолжают отчислять 5% взносов в пользу 423 тысяч работников, занятых во вредных условиях труда, – констатировала министр.



Председатель Федерации профсоюзов Абельгазы Кусаинов продолжил тему: каждый седьмой работник, по его словам, занят во вредных и опас­ных условиях, четверть из них – женщины. Ситуация в области охраны труда остается сложной, ежегодно погибает более 200 человек. Поэтому одна из основных задач, которая должна решаться социальными партнерами, – создание устойчивого организационно-правового финансово-экономического механизма, направленного на улучшение условий труда.



Выступивший от имени работодателей генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Ринат Измуханбет подтвердил, что социальный диалог дает импульс развития любому бизнесу, и работодатель должен быть в нем заинтересован в первую очередь.



Акимы Мангистауской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областей доложили о ситуации с трудовыми конф­ликтами, задолженностями по заработной плате и несчастными случаями на производстве.



В итоге Премьер-министр поручил акимам на постоянной основе вести мониторинг ситуации на рынке труда в рамках Карты трудовых рисков. В каждом регионе необходимо иметь прогнозы по высвобож­дению работников, причем в них должно учитываться не только число высвобождаемых, но и предполагаемые мес­та трудоустройства. Также необходимо провести работу по недопущению задержек при выплате заработной платы.



А Шымкент – не Сингапур



В ходе заседания Правительства заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев раскритиковал работу руководителей государственных органов и привел пример Сингапура в борьбе с этим социальным недугом.



По словам Алика Шпекбаева, на коррупционный процесс влияет множество факторов, в числе которых низкая заработная плата госслужащих, низкий статус, а также недоработанные системные процессы в ряде министерств и местных исполнительных органах, которые и создают коллизии.



– Руководители госорганов наделены большими полномочиями, но не несут персональной ответственности за совершение системных коррупционных правонарушений подчиненными, которых они назначают. В связи с этим уместно напомнить слова основателя и лидера Сингапура Ли Куан Ю о том, что «если люди наверху не знают о существовании коррупционных схем, значит, они их просто прикрывают». Практика показывает, что такие люди чаще всего бывают включены в саму коррупционную схему. По опыту других стран, в частности Сингапура, при наличии одного только факта коррупции на таможне увольняется весь коллектив, – рассказал зампред агентства.



За 15 лет ущерб от коррупции в Казахстане составил 240 млрд тенге, в бюджет возмещено лишь 44% из этих средств. В 2016 году по коррупционным обвинениям было осуждено более 10 тыс. человек, лидерами по числу осужденных являются министерства внутренних дел, финансов, обороны, юстиции и сельского хозяйства.



– Из 398 фактов, зарегистрированных в 2016 году в отношении сотрудников внутренних дел, почти 50% связаны с действиями местной полицейской службы. В структуре Министерства финансов 86% осужденных составляют сотрудники таможенных и налоговых служб, а также службы экономических расследований, – рассказал Алик Шпекбаев.



Министерством финансов не обеспечена автоматизация процессов налогового и таможенного администрирования. Не доработаны информационные системы «Электронные государственные закупки», не утверждены нормы снабжения портативными видеорегистраторами сотрудников службы органов госдоходов. Эти и другие недоработки и приводят к коррупционным процессам.



Среди местных исполнительных органов наиболее коррумпированными являются организации образования, аппараты акимов, сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и языков. Кроме того, докладчик назвал наиболее коррумпированные области – Южно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую и Жамбылскую. Наименее коррумпирована, по данным агентства, Северо-Казахстанская область.



– Также было выявлено 89 фактов коррупционных нарушений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, по которым привлекаются к ответственности 360 человек. Преступные схемы были созданы главными аудиторами Счетного комитета, должностными лицами Комитета геологии и нед­ропользования, а также топ-менеджерами компании «Байтерек Development» и «Казахавтодор». В них были вовлечены по 20 и более человек, – привел примеры «громких» дел Алик Шпекбаев.



Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, заслушав столь возмутительные факты, поручил руководителям государственных органов провести соответствующий анализ во всех отраслях и обеспечить принятие конкретных мер по устранению выявляемых коррупционных рисков.



В завершение заседания глава Правительства после того, как промежуточные итоги социально-экономического развития сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, поручил удержать темпы роста и усилить работу, связанную с повышением данных индикаторов. Сегодняшняя статистика такова: ВВП за 5 месяцев вырос на 4,1%, инфляция сохранилась на прежнем уровне – 7,8%. В целом динамика роста показателей экономики позитивна.