Воздух, которым мы дышим

«Невидимый убийца»

Как и все подобные мероприя­тия, инициированные в рамках организации, этот день призван регулярно напоминать о важнейшей проблеме загрязнения атмо­сферного воздуха и ее далеко идущих последствиях. Грязный воздух – это проб­лема не только для здоровья людей, но и их благополучия в более широком смысле, поскольку загрязнение атмо­сферы оказывает губительное влияние на климат, окружающую среду, мировую экономику и продовольственную безопасность.

О том, что качество атмо­сферного воздуха, мягко говоря, оставляет желать лучшего, экс­перты говорят уже очень давно. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 9 из 10 людей в мире дышат сильно загрязненным воздухом, что становится причиной множества заболеваний (от инсультов до рака легких, не говоря уже о негативном воздействии на особенно уязвимое здоровье детей и беременных женщин) и около 7 млн преждевременных смертей в мире (в том числе около 600 тыс. детских).

Воздух, без которого жизнь на нашей планете просто не может существовать, сегодня стал «невидимым убийцей».

«По мере того как мы восстанавливаемся после пандемии коронавируса, миру необходимо уделять гораздо больше внимания проблеме загрязнения воздуха, которая тоже увеличивает риски, связанные с COVID-19. Мы также должны принимать срочные меры в связи с более серьезной угрозой изменения климата. Ограничение глобального потепления до 1,5 градуса поможет снизить загрязнение воздуха, смертность и болезни. Локдаун в этом году привел к резкому сокращению выбросов, в результате чего во многих городах воздух стал более чистым. Однако вновь наблюдается увеличение выбросов, которые в некоторых местах превышают уровень до COVID», – отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по поводу первого празднования Международного дня чистого воздуха для голубого неба.

Он подчеркнул, что для того, чтобы изменить ситуацию, нужны решительные и системные меры правительств всего мира. Необходимо усиление экологических стандартов, политики и законов, предот­вращающих загрязнение воздуха. Генсек ООН приз­вал страны отказаться от субсидий на ископае­мые виды топлива и поддерживать глобальное сотрудничество для оказания взаимной помощи в переходе на чистые технологии.

«Я призываю правительства, которые продолжают финансировать в развивающихся странах проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, переключить эту поддержку на экологически чистые виды энергии и устойчивый транспорт. Я нас­тоятельно призываю все страны использовать пакеты мер по восстановлению после COVID в поддерж­ку перехода к соз­данию устойчивых рабочих мест без риска для здо­ровья. Давайте объединим усилия для построе­ния лучшего будущего с чистым воздухом для всех», – сказал Антониу Гутерриш.

Время действий

Объединение усилий, к которому призывает Генсек ООН, критически важно, поскольку загрязнение воздуха в одной конкретно взятой стране – проб­лема не только этой страны, но и всего мира. Не случайно, например, еще более 40 лет назад, в 1979 году, была принята Конвенция Европейской экономической комиссии ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Предпосылкой для принятия этого документа стали научные исследования, продемонстрировавшие, что выбрасываемые в воздух загрязняющие вещества могут оказывать губительное влияние на экологию и экосистемы мест, находящихся за тысячи километров от источника загрязнения.

Как отмечают эксперты ВОЗ, многие источники загрязнения атмосферного воздуха не могут контролироваться отдельными людьми. Для решения проб­лемы требуются решения и действия со стороны властей в таких секторах, как транспорт, утилизация отходов, промышленность, энергетика, городское планирование, сельское хозяйство.

Развитие «зеленых» технологий, удешевление и повышение эффективности альтернативных источников энергии, новые выгодные практики энергосбережения и утилизации отходов, запрос обществ на новые подходы к городскому планированию в последние годы меняют вектор национальных политик в сторону «чистой» экономики, которая способна и обеспечить устойчивый рост, и помочь в решении экологических проблем.

Например, в докладе «Глобальные тенденции в инвес­тициях в возобновляемую энергию в 2020 году» Прог­раммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Франкфуртского центра сотрудничества школ ЮНЕП и BloombergNEF эксперты констатировали возросшую рентабельность возобновляе­мых источников энергии. А это, в свою очередь, дает возможность отдавать приоритет именно чистой энергии в пакете мер экономического восстановления после COVID-19.

Казахстан этому тренду на «озеленение» также следует. Вскрываемые проб­лемы в экологической плос­кости дали толчок как повышению ответственности самих граждан в вопросах охраны окружающей среды, так и активизировали соответствующую деятельность государственных органов. Есть и политическая воля продолжать работу в этом направлении. В своем новом Послании народу Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что в среднесрочной перс­пективе рост экономики должен становиться все более «зеленым», что необходимо заложить основу для глубокой декарбонизации, и поручил Правительству разработать пакет предложений по «зеленому» росту.

В целом Глава государства наз­вал «озеленение» экономики и охрану окружающей среды одним из основных принципов нового экономического курса Казахстана.

Стратегии, предусматриваю­щие постепенный уход от «углеродной» экономики и повышение экологичности во всех сферах, сегодня рассматриваются или уже применяются прак­тически по всему миру. В Целях устойчивого развития ООН чуть ли не половина из 17 пунк­тов напрямую затрагивают эти темы (недорогостоящая и чистая энергия, устойчивые города и населенные пункты, ответственное производство и потребление, борьба с изменением климата и так далее). А достижение остальных целей включает в себя задачи, так или иначе связанные с переходом на «чистый» рост.

Тот факт, что в 2015 году все страны – члены Организации Объединенных Наций взяли на себя обязательства по исполнению ЦУР, говорит о том, что во всем мире, в принципе, одинаково понимают «устойчивое развитие» как рост, при котором экономическое благополучие неразрывно связано с благополучием экологическим.

Легкие планеты

Мир сегодня взял курс на «озеленение» и в прямом смыс­ле этого слова. Государства практически во всех частях света реализуют прог­раммы по восстановлению лесов, увеличению зеленых насаждений в городах. С точки зрения решения проблемы с чистотой атмосферного воздуха эта активность в высшей степени эффективна. Не зря же леса называют легкими планеты.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), общая площадь лесов в мире составляет 4,06 млрд га, или 31% от общей площади суши. Однако этот массив распределен по странам и регионам неравномерно. Так, более половины (54%) лесов мира приходится всего на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, Соединенные Штаты Америки и Китай.

Вместе с тем, согласно док­ладу FAO «Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года», с 1990 года площадь лесов в мире уменьшилась на 178 млн га, что примерно равно территории Ливии (16-я по величине страна в мире). По приведенным в отчете данным, темпы чистого сокращения площади лесов в период 1990–2020 годов заметно снизи­лись в результате уменьшения масштабов гибели лесов в одних странах и увеличения их площади в других за счет лесоразведения и естественного расширения лесов. В период с 1990 по 2000 год планета теряла 7,8 млн га в год, в период 2000–2010 годов – 5,2 млн га, и в последнее десятилетие удалось снизить темпы сокращения лесов до 4,7 млн га ежегодно. Причем эти цифры показывают только потери, которые не замещаются ежегодными новыми посадками или естественным восстановлением. В целом же в результате обезлесения, по оценкам FAO, с 1990 года мир потерял 420 млн га леса.

Вместе с тем в 2019 году группа итальянских и швейцарских ученых опубликовала данные проведенной оценки территории Земли, чтобы выяснить, сколько на планете есть свободного места для посадки деревьев. Результаты оказались впечатляющими: лесом можно занять еще 900 млн га поверх­ности планеты. То есть есть потенциал почти на четверть увеличить уже имеющиеся лес­ные массивы.

В том же 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об объявлении декады 2021–2030 годов Десятилетием восстановления экосистем – глобальной акцией, направленной на активизацию усилий по масштабному восстановлению деградированных и поврежденных экосистем в качестве эффективной меры борьбы с изменением климата и повышения продовольственной безопас­ности, водоснабжения и биоразно­образия.

Восстановление экосистем FAO и UNEP (Программа ООН по окружающей среде) определяют как процесс восстановления экологичес­кой функции, в частнос­ти ланд­шафтов. Это может быть реализовано, например, посредством естественного восстановления чрезмерно эксплуатируемых экосистем или путем посадки деревьев.

Восстановление и создание новых лесонасаж­дений – это работа, которая уже сейчас ведется по всему миру. Есть десятки проектов глобального и национального уровней, в рамках которых ежегодно высаживаются десятки и сот­ни миллионов деревьев. Безусловно, само по себе увеличение площади зеленых насаждений проблему с качеством воздуха или изменения климата не решит. Но вкупе с другими мерами, способствующими снижению вредных выбросов в атмосферу, леса становятся серьезными помощниками в восстановлении экологии.

В Казахстане, где леса в принципе в дефиците, работа по озеленению, увеличению площади лесонасаждений также ведется уже давно. А с новыми целями Президента Касым-Жомарта Токаева, которые он поставил в Послании, эта деятельность только активизируется. В качест­ве одной из практических мер по улучшению экологической ситуации Глава государства поручил в течение 5 лет посадить более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн – в населенных пунк­тах. Плюс будет продолжено наращивание зеленого пояса вокруг столицы.

Здесь особо стоит отметить важность поручения по озеленению населенных пунк­тов. Этот тренд также набирает обороты, поскольку становятся очевидными его колоссальные преимущест­ва. Деревья в городе помогают смягчать множество негативных воздействий и социальных

последствий урбанизации.

«Взрослое дерево может погло­щать до 150 кг CO₂ в год. Благодаря этому деревья играют немалую роль в смягчении последствий изменения климата. Деревья помогают улучшать качество воздуха, особенно в городах с высоким уровнем загрязнения, делая их более здоровым местом для жизни. Стратегическое размещение деревьев в городах поможет охладить воздух на 2–8 градусов по Цельсию, тем самым снижая эффект «теплового купола» в городах и помогая городскому населению адаптироваться к последствиям изменения климата. Крупные деревья – прекрас­ные фильтры для городских загрязнителей и мелких твердых частиц. Они поглощают загрязняющие газы (например, угарный газ, окиси азота, озон и оксиды серы) и фильтруют из воздуха мелкие частицы, например пыль, сажу или дым, улавливая их на поверхности листьев и коры. Деревья также способствуют сокращению выбросов углерода, помогая экономить энергию. К примеру, правильное размещение деревьев вокруг зданий может уменьшить потребность в кондиционировании воздуха на 30% и сократить расходы на обогрев зимой на 20–50%», – отмечается в одном из обзоров FAO.

Кроме того, исследования показывают, что зеленые зоны помогают городским жителям сохранять и улучшать физичес­кое и психологичес­кое здо­ровье. Планирование городских ландшафтов с деревьями ведет к росту стоимости недвижимос­ти, привлекает туризм и бизнес. Деревья играют важную роль в наращивании городского био­разнообразия, обеспечивая растениям и животным благоприятную среду обитания, пропитание и защиту.

Как отмечают эксперты FAO, на протяжении всей своей жизни деревья дают совокупность выгод, в 2–3 раза превышающих инвестиции в посадки и уход за ними.